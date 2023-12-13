Три місця, де можна розмістити посудомийну машину на маленькій кухні

На кухні треба поставити дуже багато меблів та техніки, а коли вона ще й маленька, то це взагалі здається нереальним завданням. Проте, якщо все правильно спланувати, то вміститься навіть посудомийна машина.

Якщо ви хочете поставити посудомийну машину, але відмовляєтеся від цієї ідеї через крихітне приміщення, не поспішайте з рішенням. Дизайнери та експерти з планування розповіли про три ідеї, де можна розмістити посудомийку.

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Під раковиною

Місце під мийкою зазвичай виділяють для тумби, де стоять мийні засоби або смітник. Однак це може бути ідеальним місцем для компактної посудомийної машини, зазначають дизайнери інтер'єру.

"Небагато людей знають, що деякі посудомийні машини мають нижні профілі ззаду, що дозволяє встановлювати їх безпосередньо під раковиною. Оскільки вся необхідна сантехніка вже буде поблизу, це може бути ідеальним місцем на маленьких кухнях", – каже дизайнерка Ісфіра Дженсен.

Вбудована в шафі

Плануючи маленьку кухню, завжди слід обирати компактну техніку, щоб потім не виникло проблем із місцем. Особливо не варто купувати громіздкі посудомийні машини.

"Стандартні посудомийні машини можуть бути розміром 60 сантиметрів або більше, але для маленьких кухонь ідеально підходить 45-сантиметрова посудомийка", – поділилися експерти.

А найкраще ставити вбудовані посудомийні машини з висувним ящиком. Вони можуть поміститися навіть у нижніх шафах в будь-якому зручному місці на кухні.

На столі

Якщо на кухні немає місця навіть для компактної посудомийки, треба купувати настільну. Для обслуговування 1 – 2 людей її цілком вистачить. До того ж таку посудомийну машину можна легко скласти в шафу, якщо вона заважатиме, і витягнути, коли буде потрібно.

Портативна посудомийна машина / Фото Amazon