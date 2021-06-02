Річ у тому, що довгий час законодавство передбачало таку можливість у досить дивній послідовності: спочатку потрібно було сплатити збір, а вже потім можна було спробувати повернути свої кошти через суд. У 2020 році Кабінет міністрів цю норму скасував, але без труднощів не обійшлося.

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Що таке пенсійний збір та хто повинен його сплачувати

Всі ті, хто купує нерухоме майно в Україні зобов’язані сплатити пенсійний збір, незалежно від того, первинне це житло, і вторинне. Розмір пенсійного збору при купівлі нерухомого майна становить 1% від його вартості, зазначеної в договорі. Наприклад, при купівлі квартири вартістю у мільйон гривень доведеться сплатити 10 тисяч гривень до Пенсійного фонду.

У законодавстві зазначено, що під нерухомим майном мається на увазі житловий будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача гараж або інша "постійно розташована будівля".

Сплата пенсійного збору контролюється нотаріусами і якщо цього не зробити, то потім без документального підтвердження сплати збору неможливо оформити нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна.

Але є й ті категорії, яким не потрібно сплачувати збір. Так, не платять пенсійний збір юридичні особи, що купують нерухоме майно за бюджетні кошти, організації іноземних держав, громадяни, які перебували в черзі на одержання житла або купують житло вперше.

Важливо пам’ятати, що до осіб, які купують житло вперше відносяться лише ті, хто й не приватизовував, не успадковував, не отримував в дар і не купував його як частку в спільному майні подружжя.

Пенсійний збір доведеться сплачувати всім, а потім можна повернути гроші через суд / Фото Pixabay

Чому з цим виникає багато проблем

Але, українське законодавство влаштовано таким чином, що спочатку збір доведеться сплатити абсолютно всім, а вже потім потрібно збирати документи та йти до суду, аби повернути свої гроші. Ми розпитали спеціалістів про те, як повернути пенсійний збір та про які нюанси потрібно знати.

Андрій Григоренко, адвокат, пояснив, що у нотаріусів немає технічної можливості посвідчити договір купівлі-продажу без перевірки сплати збору до Пенсійного фонду України, тому такий збір просто необхідно сплатити. Проте, з огляду на неузгодженість національного законодавства, доклавши певних зусиль, сплачені грошові кошти у деяких випадках можна повернути.

Але у 2020 році набула чинності постанова, яка спрощує процедуру. Так, відповідно до неї збір можуть не платити ті люди, які вперше купують житло і мають у підтвердженні наступні документи:

заяву фізичної особи про те, що вона не має та не набувала права власності на житло;

відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про відсутність зареєстрованих за такою особою прав власності на житло, а також даними про невикористання житлових чеків для приватизації або використання їх для приватизації частки майна державних підприємств і земельного фонду;

якщо особа перебуває у черзі на одержання житла, цей факт має підтверджуватись документом, виданим органом, до компетенції якого належить ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

Таким чином, за наявності вищезазначених документів нотаріуси мають право посвідчити договір купівлі-продажу нерухомого майна без документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна,

– каже Григоренко.

Кристина Гордієнко, юрист Адвокатського бюро "Анастасії Гурської", додала, що з першого погляду здається, що все просто і є державна гарантія для несплати 1% від вартості житла до ПФУ особам, які вперше отримують житло, але наявність такого положення в реаліях сьогодення не ліквідує проблеми "сплати" тими, хто має право не сплачувати.

Чому така проблема існує?

нотаріус не може самостійно встановити факт перебування громадянина у черзі на отримання житла або факт, що таке житло придбавається вперше , адже в Державних реєстрах, до яких мають доступ нотаріуси відсутні відповідні реєстри та бази даних;

, адже в Державних реєстрах, до яких мають доступ нотаріуси відсутні відповідні реєстри та бази даних; сам по собі факт відсутності зареєстрованого житла за покупцем не може бути підтверджений відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно , що пов’язано з тим, що не всі відомості на сьогодні про зареєстроване нерухоме майно внесені до Державного реєстру;

, що пов’язано з тим, що не всі відомості на сьогодні про зареєстроване нерухоме майно внесені до Державного реєстру; нотаріус не може самостійно встановити факт, що покупець придбаває житло вперше, адже фактично потрібно перевірити історію всіх операцій Покупця з нерухомим майном.

У Пенсійному фонді відмовляються повертати гроші / Фото Unsplash

Відповідно, в таких ситуаціях варіант один, оплачувати 1% від вартості житла до ПФУ, оформляти угоду купівлі-продажу, а вже потім звертатись до ПФУ з заявою про повернення сплачено збору із зазначенням відповідних підстав для повернення та надання підтверджуючих документів в тому обсязі, в якому це можливо,

– пояснила Гордієнко.

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Як повернути свої кошти

Щоб повернути свої кошти потрібно зібрати пакет документів. Необхідно звернутися до територіального управління Пенсійного фонду і написати заяву в довільній формі, найчастіше у цьому відмовляють, тому далі потрібно йти до суду. Адвокат Наталія Гнатуш детально розповіла, які документи необхідні для процедури повернення:

заява-претензія щодо повернення збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна до територіального відділення Пенсійного фонду України.

відмова від ПФУ;

договір купівлі-продажу;

квитанція про сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна;

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно;

позовна заява (адміністративний позов)

квитанція про сплату судового збору

Як свідчить практика, протягом 25-35 календарних днів надійде відповідь на таке звернення до ПФУ, яке зазвичай, характеризується відмовою в поверненні коштів. У такому випадку потрібно звертатися з позовом до адміністративного суду (строк позовної давності становить 6 місяців від моменту отримання відмови),

– каже Гнатуш.

Вона додала, що саме відмова про повернення сплаченого 1% пенсійного збору є підставою для звернення до суду. На стадії підготовки позову радять звернутися до адвокатів, які допоможуть у складанні позовної заяви.

Володимир Копоть, керівник Monitor.Estate, зазначив, що при задоволенні позову Пенсійний фонд України формує та подає до управління Державної казначейської служби України подання про повернення сплаченого збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Зазвичай вся процедура займає від 6 до 9 місяців. В середньому по ринку вартість послуг юриста 5-7 тисяч гривень за весь процес. З нюансів – потрібно правильно скласти позовну заяву, звернутися до адмінсуду за підсудністю, а також сплатити судовий збір,

– підсумував експерт.