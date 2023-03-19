Як часто треба змінювати повсякденні речі в спальній: ось відповідь

У спальні ми проводимо найбільше часу в порівнянні з іншими кімнатами. Речі, які люди використовують кожного дня, слід часто змінювати.

Спальня є однією з найважливіших кімнат у домі. Зрештою, це єдине місце, яке можна назвати своїм. Адже на ліжку під час сну ми проводимо третину свого життя. Тому важливо дбати про чистоту спальні.

Чи знаєте ви про термін придатності речей, які зараз лежать на вашому ліжку? Деякі з них потрібно міняти кожні кілька років, а інші – ледь не щотижня.

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Постільна білизна

На простирадлах накопичується бруд, змертвілі клітини шкіри, піт тощо. Опитування, проведене Національним фондом сну, показало, що 91% людей змінюють простирадла кожні два тижні, але цього недостатньо.

Фонд рекомендує прати або міняти простирадла раз на тиждень або частіше, якщо ви страждаєте на алергію. Якщо у вас є домашні тварини, міняйте кожні три – чотири дні. Також варто змінювати постільну білизну залежно від пори року.

Подушки та наволочки

Фонд сну рекомендує прати подушки кожні 4 – 6 місяців. Наволочки потрібно прати або міняти раз на тиждень. Нову постільну білизну варто купувати кожні 1 – 2 роки, але це залежить від якості.

"При правильному догляді та пранні наволочки можуть слугувати до п'яти років. Наволочки приваблюють пилових кліщів, тому важливо прати або міняти наволочку щотижня", – каже спеціаліст Лорен Бовен.

Матрац

Якісний сон важливий для вашого фізичного та психічного здоров'я. А інвестиції в якісний матрац сприятимуть гарному сну.

Матрац варто змінювати кожні 7 – 10 років. Якщо ви відчуваєте біль у суглобах і страждаєте на алергічні реакції, то настав час змінити матрац.

"Старий матрац може бути осередком бактерій, оскільки з часом на них можуть накопичуватися пилові кліщі, бактерії, цвіль і різні алергени. Люди повинні замінювати свої матраци швидше, якщо вони помічають сплеск симптомів алергії, – каже Бовен.