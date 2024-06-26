Як обрати штори, які ніколи не вийдуть з моди: 5 цінних порад дизайнерів

Штори, безперечно, завжди в моді та чудово підходять для того, щоб внести характер і комфорт у будь-яку кімнату. Проте не кожний вид обробки, візерунок чи навіть спосіб кріплення є позачасовими.

Щоб ваші штори були непідвладні часу, над вибором треба добре постаратися. Дизайнери дали кілька порад, які допоможуть досягти такого ефекту.

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Візуальний баланс є ключовим

Завжди враховуйте інші кольори та принти в кімнаті, вибираючи тканину, кажуть експерти. Якщо у вас вишукані шпалери, подумайте про тонкі штори з однотонних тканин. Аналогічно, якщо у вас нейтральна схема, штори з малюнком можуть стати чудовим способом додати глибини та інтересу.

"Я завжди вибираю нейтральні штори, якщо в кімнаті вже багато кольорів і візерунків. Це не тільки допомагає збалансувати схему, а й покращує потік природного світла", – ділиться лондонська дизайнерка Емма Детердінг.

Інвестуйте в якісні тканини



Сіро-біла спальня з однотонними шторами / Фото VSP Interiors

Важливо інвестувати в якісні матеріали, щоб досягти довговічності. Уникайте делікатних тканин, таких як шовк, оскільки на сонці вони можуть швидко зіпсуватися,

– радить дизайнерка інтер'єру Генрієтта фон Штокхаузен, засновниця VSP interiors.

Легкі штори створюють ілюзію великого простору, пропускаючи природне світло, а щільніші штори з товстою підкладкою можуть захищати від протягів і холоду у великих кімнатах із високими вікнами. Тобто штори можуть значно впливати як практичний, так і естетичний аспекти.

Враховуйте колір стін, щоб створити бездоганний вигляд

Декорування стін і вікон нейтральними кольорами гарантовано витримає випробування часом. Тобто, якщо обирати один колір, то слід дивитися на бежевий, молочний сірий, світло-коричневий тощо.

А щоб внести трохи тепла в інтер'єр, можна обрати для вікон не лише штори, а й віконниці чи рулонні завіси. На думку дизайнерів, вони додають шар м'якості, не перевантажуючи схему.

Уникайте зайвих драпірувань і воланів

Важкі портьєри від підлоги до стелі, які збираються на підлозі, у поєднанні з великою кількістю воланів – це гарний варіант для максималістського дизайну. Проте, якщо у вас сучасний мінімалістський інтер'єр, вони точно будуть зайвими.

"Для позачасового вигляду обирайте класичні штори на штанзі без надмірних драпірувань. Цей стиль залишатиметься елегантним і триватиме багато років", – припускає Генрієтта фон Штокхаузен.

Приховайте кріплення штор для сучасного вигляду



Штори для спальні з фурнітурою, прихованою архітравом / Фото Zulufish

На зовнішній вигляд штор впливає не лише тканина та принт, а також тип кріплення. Штори, прикріплені до "доріжки" та розташовані в рівень зі стелею, створюють більш сучасний вигляд, тоді як штори, підвішені на палицях за допомогою кілець – для традиційного дизайну.