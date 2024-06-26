Чтобы ваши шторы были неподвластны времени, над выбором надо хорошо постараться. Дизайнеры дали несколько советов, которые помогут достичь такого эффекта.

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Визуальный баланс является ключевым

Всегда учитывайте другие цвета и принты в комнате, выбирая ткань, говорят эксперты. Если у вас изысканные обои, подумайте о тонких шторах из однотонных тканей. Аналогично, если у вас нейтральная схема, шторы с рисунком могут стать отличным способом добавить глубины и интереса.

"Я всегда выбираю нейтральные шторы, если в комнате уже много цветов и узоров. Это не только помогает сбалансировать схему, но и улучшает поток естественного света", – делится лондонский дизайнер Эмма Детердинг.

Инвестируйте в качественные ткани



Серо-белая спальня с однотонными шторами / Фото VSP Interiors

Важно инвестировать в качественные материалы, чтобы достичь долговечности. Избегайте деликатных тканей, таких как шелк, поскольку на солнце они могут быстро испортиться,

– советует дизайнер интерьера Генриетта фон Штокхаузен, основательница VSP interiors.

Легкие шторы создают иллюзию большого пространства, пропуская естественный свет, а плотные шторы с толстой подкладкой могут защищать от сквозняков и холода в больших комнатах с высокими окнами. То есть шторы могут значительно влиять как практический, так и эстетический аспекты.

Учитывайте цвет стен, чтобы создать безупречный вид

Декорирование стен и окон нейтральными цветами гарантированно выдержит испытание временем. То есть, если выбирать один цвет, то следует смотреть на бежевый, молочный серый, светло-коричневый и тому подобное.

А чтобы внести немного тепла в интерьер, можно выбрать для окон не только шторы, но и ставни или рулонные шторы. По мнению дизайнеров, они добавляют слой мягкости, не перегружая схему.

Избегайте лишних драпировок и воланов

Тяжелые портьеры от пола до потолка, которые собираются на полу, в сочетании с большим количеством воланов – это хороший вариант для максималистского дизайна. Однако, если у вас современный минималистский интерьер, они точно будут лишними.

"Для вневременного вида выбирайте классические шторы на штанге без чрезмерных драпировок. Этот стиль будет оставаться элегантным и продлится много лет", – предполагает Генриетта фон Штокхаузен.

Скройте крепления штор для современного вида



Шторы для спальни с фурнитурой, скрытой архитравом / Фото Zulufish

На внешний вид штор влияет не только ткань и принт, а также тип крепления. Шторы, прикреплены к "дорожке" и расположены в уровень с потолком, создают более современный вид, тогда как шторы, подвешены на палках с помощью колец – для традиционного дизайна.