Як створити дизайн у спальні, який буде завжди в тренді: три лайфаки від дизайнерів

Добре організовані спальні є нашим місцем для втечі від хаосу повсякденного життя. Ці кімнати мають бути затишні, прості та з позачасовим дизайном, щоб не треба було турбуватися про нові тренди, які то з'являються, то зникають.

І хоча слідувати тенденціям дизайну інтер'єру цікаво, спальні є ідеальними тоді, коли вони прості й свого роду нейтральні. Що робить спальню позачасовою – дизайнери дали три поради, як облаштувати цю кімнату якнайкраще на роки.

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Інвестуйте в якісні меблі

Позачасові спальні – це ті, які будуть завжди актуальні багато років. Тож потрібно обирати лише якісні меблі, які прослугують так само довго.

Замість того, щоб купувати предмети, які відповідають певному меблевому тренду, інвестуйте у високоякісні меблі, які можна легко доповнити деталями інших стилів,

– радять дизайнери.

Якщо ви хочете додати в інтер'єр акцентів за допомогою малюнків, то звертайте увагу на класичні візерунки, такі як клітинки, дамаск або смуги.

"Класичні речі, добре підібрані аксесуари та баланс комфорту й стилю сприятимуть створенню позачасового образу", – зазначили експерти.

Працюйте над простим, але вишуканим дизайном

Для фарбування стін оберіть нейтральні відтінки, бо саме вони ніколи не виходять з моди. Розташуйте меблі стратегічно, переконавшись, що ліжко залишається непомітним, коли ви відчиняєте двері спальні.

"Бажано, щоб ліжко було розташоване обличчям до вікна або в той бік, звідки відкривається мальовничий краєвид для додаткового спокою", – порадили фахівці.

Що стосується штучного освітлення, то воно обов'язково має бути м'яким і теплим. Саме це світло додає затишку і допомагає розслабитися.

Поєднуйте старі та нові стилі

Поєднання сучасних і вінтажних елементів у спальні є чудовим способом, щоб досягти позачасового вигляду. Крім використання нейтральної колірної палітри та міцних матеріалів, дизайнери пропонують вибрати меблі з різних епох.

"У 2024 році елементи спадщини стають дедалі популярнішими, особливо в дизайні спалень. Спробуйте поєднати міцний, вінтажний предмет меблів із більш сучасним акцентом, як-от лавка чи столик", – рекомендують експерти.

Спальня в сільському стилі в нейтральних тонах / Фото Future