"Горіло десятиліттями": який вигляд має місто з трагічною історією, де майже ніхто не живе

Місто Централія у Пенсільванії стало пусткою після того, як трагічна пожежа на шахті зруйнувала все довкола. Люди змушені були тікати й шукати новий дім, що й призвело до спустошення громади.

Поселятися в Централії досі не безпечно, бо вогонь не вдається загасити. З кожним роком територія загоряння збільшується на 23 метри.

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Колись у Централії вирувало життя

У 1920-х роках місто було жвавим – там стрімко розвивалася гірничодобувна промисловість, тому всі місцеві мали роботу та гарний заробіток. Тоді в Централії жили близько 1200 людей. Та зараз місто перетворилося на пустку, більшість будівель знищені, а розмальованими графіті вулицями гуляє дим.

Пожежу не можуть загасити / Скриншот відео

Річ у тім, що в 1962 році в Централії почалася пожежа на шахті, яка триває досі, хоч минуло понад 50 років. Те, що залишилося від міста, закрили, щоб люди не пересувалися напівзруйнованими дорогами й не дихали токсичним димом.

Про Централію зняли багато роликів, де показали зруйновані будівлі. Населення міста зараз становить максимум 5 осіб.

Через пожежу зруйновані дороги / Скриншот відео

Існує версія, що спалах вогню в шахті спричинила величезна пожежа на сміттєзвалищі, яка згодом поширилася. Загоряння охопило всю мережу підземних тунелів.