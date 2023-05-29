Три золоті правила декорування інтер'єру від дизайнера: обов'язково дотримуйтеся їх

Дизайнерка інтер'єру Кеті Ріддер відома своїми барвистими деталями в дизайні. Вона розповідала про найважливіші завершальні штрихи, які додають індивідуального стилю у простір.

Чи знайоме вам відчуття, що кімната наче готова, але їй чогось бракує? Якщо так, то ці поради дизайнерки допоможуть вам довершити ваш простір.

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Додайте дрібні деталі, що привертають увагу

"Те, що справді вирізняє добре спроєктований і продуманий дім, – це дрібні деталі; це те, чого так часто не вистачає, і потрібно трохи подумати, щоб зібрати їх воєдино", – каже Кеті Ріддер.

Блискучим прикладом такого рівня деталізації дизайнерка назвала палац Шарлоттенгоф, колишня королівська резиденція у Німеччині. У ньому є кімната в синю та білу смужку з тканиною на стінах, що виглядає як намет. Також є елементи червоно-білої вишивки вздовж основи оббитих стін та на шторах. Кеті Ріддер каже, що це деталі, які виводять інтер'єр на новий рівень.



Деталі часто бувають вирішальними / Фото Елісон Гуті

Звільніть місце для виробів ручної роботи

"Я так поважаю ремісників, незалежно від того, роблять вони гарні абажури, меблі чи вироби з дерева. Як дизайнер, я покладаюся на їхнє вміння створювати речі, які змушують кімнату справді співати", – каже дизайнерка.

Вироби ручної роботи справді додають родзинки в простір. Коли людина дивиться на виріб, вона бачить більше, ніж просто предмет. Це стиль людини, яка працювала над витвором, її час і вміння.

"Дещо, зроблене вручну, справді змінює кімнату, тому що за своєю природою воно є єдиним у своєму роді. Ми залучили художника-декоратора, щоб пофарбувати підлогу в будинку одного клієнта, і це додало неперевершеності", – розповідає Кеті Ріддер.

Використовуйте червоні та сині кольори

Червоний добре поєднується з коричневим, темно-синім – насправді він поєднується з усім. Дизайнерка часто додає червоний колір у свої роботи. Також ви не помилитесь, якщо оберете синій.

"Я зробила ванну кімнату з плиткою у візерунок, кобальтовими шпалерами та шторами морського кольору, і це неймовірно. В іншій вітальні в фермерському будинку в Коннектикуті я поєднала червоний і синій, використавши два кольори антикварного килима", – ділиться Ріддер.

Ванна кімната у білому кольорі та відтінках синього / Фото Кеті Ріддер