Знакомо ли вам ощущение, что комната как будто готова, но ей чего-то не хватает? Если да, то эти советы дизайнера помогут вам завершить ваше пространство.

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Добавьте мелкие детали, привлекающие внимание

"То, что действительно отличает хорошо спроектированный и продуманный дом – это мелкие детали; это то, чего так часто не хватает, и нужно немного подумать, чтобы собрать их воедино", – говорит Кэти Риддер.

Блестящим примером такого уровня детализации дизайнер назвала дворец Шарлоттенгоф, бывшая королевская резиденция в Германии. В нем есть комната в синюю и белую полоску с тканью на стенах, которая выглядит как палатка. Также есть элементы красно-белой вышивки вдоль основания обитых стен и штор. Кэти Риддер говорит, что это детали, выводящие интерьер на новый уровень.



Детали часто бывают решающими / Фото Элисон Гути

Освободите место для ручной работы

"Я так уважаю ремесленников, независимо от того, делают ли они красивые абажуры, мебель или изделия из дерева. Как дизайнер, я полагаюсь на их умение создавать вещи, которые заставляют комнату действительно петь", – говорит дизайнер.

Изделия ручной работы действительно добавляют изюм в пространство. Когда человек смотрит на изделие, он видит больше простого предмета. Это стиль человека, работавшего над произведением, его время и умение.

"Кое-что, сделанное вручную, действительно меняет комнату, потому что по своей природе оно единственное в своем роде. Мы привлекли художника-декоратора, чтобы покрасить пол в доме одного клиента, и это добавило непревзойденности", – рассказывает Кэти Риддер.

Используйте красные и синие цвета

Красный хорошо сочетается с коричневым, темно-синим – на самом деле он совмещается со всем. Дизайнер часто добавляет красный цвет в свои работы. Также вы не ошибетесь, если выберите синий.

"Я сделала ванную комнату с плиткой в узор, кобальтовыми обоями и шторами морского цвета, и это невероятно. В другой гостиной в фермерском доме в Коннектикуте я соединила красный и синий, использовав два цвета антикварного ковра", – делится Риддер.