Тимчасове житло для ВПО: як скористатися й коли відмова є неправомірною

Загалом внутрішньо переміщені особи мають право отримати житло для тимчасового проживання на 6 місяців. Проте не всі ВПО отримають допомогу – багато людей можуть отримати відмову, і на це є певна причина.

Переселенці, які мають статус ВПО й отримали допомогу у вигляді тимчасового житла, повинні оплачувати лише комунальні послуги. Багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та люди похилого віку можуть проживати в тимчасових оселях більше, ніж 6 місяців.

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Що мають зробити ВПО, щоб отримати тимчасове житло

Подати заяву про взяття на облік громадян, які потребують житла для тимчасового проживання до уповноважених органів (сільська, селищна, міська ради тощо) за місцем реєстрації як ВПО.

До заяви додати:

копію паспорта громадянина України;

копію РНОКПП;

копію довідки ВПО та копії відповідних довідок членів сім'ї;

копії документів, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів сім'ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника та інші);

копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні ВПО житлових приміщень з фонду (факт знищення або пошкодження житла, яке вже неможливо використовувати за призначенням, що підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї);

копія довіреності та документів, що посвідчують особу представника (у разі подання заяви уповноваженим представником ВПО).

Дочекатися рішення про взяття ВПО на облік громадян, що потребують тимчасового житла, або про відмову у взятті на такий облік. Рішення ухвалюють протягом 1-го робочого дня після подання відповідної заяви. Дочекатися надходження до фонду житлових приміщень, які будуть придатними для тимчасового користування.

Як тільки придатне житло надійде до фонду, уповноважений орган має ухвалити рішення про надання помешкання протягом трьох робочих днів.

Коли відмова є неправомірною, а коли – законною

Внутрішньо переміщеним особам не можуть відмовити у допомозі, якщо вони справді не мають житла на момент звернення. Проте ВПО можуть отримати тимчасову оселю лише після появи придатного житла в громаді.

Житло не надаватимуть тим ВПО, у яких будь-хто з членів сім'ї є власником житла або частини помешкання, придатного для проживання, розміром не менше ніж 13,65 квадратного метра на одну особу. Житло обов'язково має бути розташоване на територіях, що: