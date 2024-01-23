Переселенцы, имеющие статус ВПЛ и получившие помощь в виде временного жилья, должны оплачивать только коммунальные услуги. Многодетные семьи, лица с инвалидностью и пожилые люди могут проживать во временных домах более 6 месяцев.

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Что должны сделать ВПЛ, чтобы получить временное жилье

Подать заявление о взятии на учет граждан, которые нуждаются в жилье для временного проживания в уполномоченные органы (сельский, поселковый, городской советы и т.д.) по месту регистрации как ВПЛ.

К заявлению добавить:

копию паспорта гражданина Украины;

копию РНОКПП;

копию справки ВПЛ и копии соответствующих справок членов семьи;

копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и всех членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя и другие);

копии документов, подтверждающих основания приоритетности в предоставлении ВПЛ жилых помещений из фонда (факт уничтожения или повреждения жилья, которое уже невозможно использовать по назначению, подтверждаемому личным заявлением заявителя и членов его семьи);

копия доверенности и документов, удостоверяющих личность представителя (при подаче заявления уполномоченным представителем ВПЛ).

Дождаться решения о взятии ВПЛ на учет граждан, нуждающихся в временном жилье, или об отказе во взятии на такой учет. Решение принимается в течение 1-го рабочего дня после подачи соответствующего заявления. Дождаться поступления в фонд жилых помещений, которые будут пригодны для временного пользования.

Как только пригодное жилье поступит в фонд, уполномоченный орган должен принять решение о предоставлении жилья в течение трех рабочих дней.

Когда отказ неправомерный, а когда – законный

Внутри перемещенным лицам не могут отказать в помощи, если у них действительно нет жилья на момент обращения. Однако ВПЛ могут получить временный дом только после появления подходящего жилья в общине.

Жилье не будут предоставлять тем ВПЛ, в которых любой из членов семьи является владельцем жилья или части жилья, пригодного для проживания, размером не менее 13,65 квадратного метра на одного человека. Жилье обязательно должно быть расположено на территориях: