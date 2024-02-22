Декор у прибережному стилі: як облаштувати стильний інтер'єр, від якого всі будуть у захваті

Існує чимало стилів декору, які зараз у тренді, але краще обирати позачасовий, як-от прибережний. Якщо ви хочете створити заспокійливий і невимушений інтер'єр, тоді вам точно потрібно застосувати саме його.

Останнім часом прибережний декор стає все більш популярним. Можливо, це пов'язано з бажанням людей відчувати спокій та піднесення в домі, бо стиль океанських узбереж це гарантує.

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Прибережний декор: що це таке і які головні риси

Коли ви чуєте термін "прибережний декор", це, ймовірно, викликає в уяві зображення кольорів, матеріалів і деталей, які ви знайдете на узбережжі – у цьому й увесь сенс. У дім треба привнести атмосферу океанського берега.

"Прибережний декор нагадує про суть приморського життя, викликаючи відчуття спокою, релаксації та зв'язку з природою у відповідних кольорах", – кажуть дизайнери.

Прибережний декор у спальні / Фото Cass Design Co

Розуміння атмосфери прибережного стилю має вирішальне значення, щоб вміти внести декоративні деталі для створення потрібного настрою. Оскільки відчуття розслаблення та спокою є основою прибережного декору, тому створення зв'язку між внутрішнім і зовнішнім простором є ключовим.

Дуже важливо використовувати правильні кольори, а це білі, бежеві, сині, коралові, а іноді червоні та жовті тони. Також не слід забувати про деталі з натуральних матеріалів, таких як дерево, ротанг, джут і бамбук.

Вітальня в прибережному стилі / Фото Dmar Interiors

Оскільки, прибережний декор – це про розслаблення, в інтер'єрі обов'язково мають бути м'які меблі, які часто обирають в смужку або з візерунками.