Два місця, де обов'язково треба прибрати до початку осені

Кожної пори року ми по-різному буваємо вдома, носимо різний одяг і забезпечуємо себе різними сезонними продуктами. Оскільки скоро настане осінь, слід підготувати своє житло.

Осінь – сезон для відпочинку в будинках, оскільки погода стає холоднішою. Важко по-справжньому відпочити в безладному, захаращеному домі. Тож перед початком цієї пори слід зробити генеральне прибирання, не забуваючи про два важливих місця.

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Комора

Гарною ідеєю буде організувати місце в коморі. Повикидайте зіпсовані продукти, поприбирайте, звільнивши місце для сезонної їжі.

"Більшість людей не замислюються про одну річ, переходячи з літа на осінь – про зміну їжі Викиньте будь-які протерміновані продукти, щоб звільнити місце для нових – інгредієнтів для яблучного пирога та супів", – каже експерт з доброустрою будинку Джошуа Бартлетт.

Те саме стосується вашого холодильника та морозильної камери.



Приберіть у всіх місцях, де зберігаєте їжу, зокрема в коморі / Фото Martin Moore

Шафа з одягом

Далі настав час зазирнути у шафи та прибрати речі, які ми давно не одягали. Також заховайте літній одяг і взуття. Подумайте про те, щоб продати або віддати речі, які ви не носите. Безжальне прибирання перед тим, як покласти щось нове до гардероба, безумовно, полегшить організацію маленької шафи з великою кількістю одягу.

Експерти радять придбати додаткові контейнери для прибирання шафи, щоб пришвидшити цей процес. Та найкращий варіант – це великі вакуумні пакети, які займають мало місця та набувають зручної форми.