Як часто потрібно пилососити в домі: ось що говорять експерти

Люди здебільшого звикли пилососити один раз на тиджень. Чи достатньо цього, щоб підтримувати дім чистим – дізнайтеся в матеріалі.

На жаль, відповідь не зовсім однозначна. Оскільки все залежить від вашого способу життя, кількості мешканців у домі та, звичайно, від потужності пилотяга. Ось що про це думають експерти.

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Як часто пилотяжити килим

Килим найбільше потребує регулярного пилотяження в будь-якому домі, сходяться на думці експерти з прибирання. Це також стосується килимків для прибирання – особливо з глибоким ворсом.

Килими слід пилососити принаймні двічі на тиждень у місцях з меншою інтенсивністю руху людей, і навіть частіше – в місцях з інтенсивним рухом людей,

– каже експерт Волтер Беннетт.

Якщо у вас вдома є домашні тварини або люди, які страждають на алергію, пилососити слід щодня або принаймні через день.

Ваші килими утримують набагато більше бруду, ніж ви можете собі уявити. Пилотяження врятує їх від передчасного зношування.

Як щодо дерев'яної підлоги

Через відсутність волокон, ви можете подумати, що пилососити та мити дерев'яну підлогу можна трохи рідше. Насправді її все одно слід пилососити принаймні раз на тиждень.

"Пил і дрібні частинки можуть накопичуватися на дерев’яній підлозі, що призводить до подряпин та інших пошкоджень", – пояснює Беннет.