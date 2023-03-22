К сожалению, ответ не совсем однозначен. Поскольку все зависит от вашего образа жизни, количества жителей в доме и, конечно, от мощности пылесоса. Вот что об этом думают эксперты.

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Как часто пылесосить ковер

Ковер больше всего нуждается в регулярном пылесосении в любом доме, сходятся во мнении эксперты по уборке. Это также касается ковриков для уборки – особенно с глубоким ворсом.

Ковры следует пылесосить по крайней мере дважды в неделю в местах с меньшей интенсивностью движения людей, а также чаще – в местах с интенсивным движением людей,

– говорит эксперт Уолтер Беннетт.

Если у вас дома есть домашние животные или люди, страдающие аллергией, следует пылесосить ежедневно или по крайней мере через день.

Ваши ковры содержат гораздо больше грязи, чем вы можете себе представить. Пылесосение спасет их от преждевременного износа.

Как насчет деревянного пола

Из-за отсутствия волокон вы можете подумать, что пылесосить и мыть деревянный пол можно немного реже. На самом деле ее все равно следует пылесосить по крайней мере раз в неделю.

"Пыль и мелкие частицы могут накапливаться на деревянном полу, что приводит к царапинам и другим повреждениям", – объясняет Беннет.