Справжній оазис: це просто неймовірна власність, яка наче втілює власну країну чудес

Будинок мрії з окремою студією та двома басейнами з'явився на ринку в Балтиморі. Це настільки прекрасна й доглянена власність, що її назвали справжнім оазисом і навіть перлиною.

Справжній оазис на відкритому повітрі – лісистий комплекс площею 0,9 гектара з кількома терасами, водними об'єктами та ставком. Цю природну перлину продають за 2,35 мільйона доларів.

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Чудова нерухомість у лісистій місцевості

"Однією з найбільш вражаючих речей у цьому будинку є озеленення. Будь-який ландшафтний архітектор просто вирячує очі", – каже агентка із лістингу Трейсі Свінделл.



Природа навколо просто вражає / Фото Realtor

Сам будинок побудований на вершині пагорба, в 1956 році. Він однорівневий, переважно скляний, тож наче встановлює контакт людини з природою, навіть коли вона всередині. Житло вміщує п'ять спалень, вітальню, кухню. В основному люксі є окрема зона відпочинку та кабінет із вбудованими книжковими полицями та шафами.

У 1971 році власник побудував на цій території студію площею 110 квадратних футів. Будівля поєднує в собі житлову та робочу зони, вміщує також кухню і ванну. Ще через 20 років власник зробив куполоподібний будинок біля басейну площею 170 "квадратів" із критим басейном, мінікухнею та душовою.

Затишний інтер'єр, переважно в теплих тонах / Фото Realtor

Студію можна використовувати як віддалений офіс, гостьовий будинок або це може бути чудовим місцем для сімейного комплексу. Агентка з лістингу каже, що за всіма будинками добре доглядали багато років.

"Сучасні будинки середнього століття – це ринкова ніша. Часто людей приваблює стиль і архітектура будинків, але додаткова фішка цього будинку – лісова місцевість. Більшість людей навіть не знає, що він там є житло. Це справжня прихована перлина", – поділилася Трейсі Свінделл.