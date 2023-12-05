Міста-губки: який вигляд має природна нерухомість, що отримала міжнародне визнання

Концепція "міста-губки" відома вже на весь світ. Нещодавно китайський ландшафтний архітектор Кунцзянь Юй отримав чергову премію за цю природну нерухомість, яке вражає красою.

Так звана концепція "sponge city" – це модель містопроєктування, яка стійка до повеней і підтоплень на тлі змін клімату. Її можна назвати постійною дренажною системою в міських масштабах.

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Який вигляд має "місто-губка"

Відомий 61-річний архітектор зараз живе в Пекіні, але народився він у маленькому селі. Ймовірно, там архітектор і полюбив природу й через те не сприймає декоративних, надмірно штучних ландшафтів.

Кунцзянь Юй згадує, що в 10 років упав у річку й ледь не потонув. У той момент його врятували гілки верби, за які він зміг ухопитися. З часом майбутній ландшафтний архітектор зрозумів, що поєднання води та рослинності є втіленням справжньої стійкої екосистеми.

Центральними "губковими тілами" є заглиблені зелені насадження, канави з травою та екологічні парки. Під час проєктування архітектори закладають мультифункціональні місця, наприклад, дитячі майданчики або газони, які під час дощу перетворюються на тимчасові "калюжі". Зібрана дощова вода або випаровується на місці, або її використовують для охолодження будівель.



"Місто-губка" в Таїланді / Фото Benjakitti Forest Park

Отож двома головними перевагами "міст-губок" є те, що вони зменшують ймовірність затоплень та допомагають втримати дощову воду, яку можна повторно використати.