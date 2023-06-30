Ніби в казці: на ринку з'явився приватний острівець із затишним котеджем

Спокій і самотність усе літо? Кам'яний котедж на приватному острові в Кантоні, штат Мен, продають за 425 тисяч доларів.

Окрім котеджу, тут є ще маяк, вони побудовані в 1937 році. І трохи більше ніж через місяць на ринку нерухомістю зацікавилося багато людей. Уже навіть є кілька резервних пропозицій.

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Життя на острівці, що омивається озером

Острів розташований на озері Анасеґунтікук. Тут є затишне невеличке помешкання площею 45 квадратних метрів. Котедж вміщує кухню, невелику обідню зону та спальню з двоспальним ліжком і двоярусними ліжками.

Спальне місце в котеджі / Фото Realtor

Нова система дамби контролює глибину чистого, доглянутого озера. Це абсолютно спокійний літній відпочинок, адже в холодну пору воно не так манить до себе.

"Будинок не для відпочинку зимою, бо він не утеплений, але тут є пропанове опалення та камін", – каже агент з лістингу Адріан Водсворт.

Кухня та їдальня / Фото Realtor

Вежа маяка, безумовно, є найвизначнішою рисою власності. Його висота становить близько 5 метрів. На крихітний острів можна дістатися лише на човні. На місці вже є невеликий причал, де можна було б пришвартувати човен. Іноді люди каталися там на байдарках.

Також тут є невеликий генератор для закачування води з озера. "Це не шикарне місце, але воно просте та зроблене дуже зі смаком", – говорить агент з лістингу. Є речі, які потребують оновлення та додаткових робіт.

Чарівна природа на острові / Фото Realtor