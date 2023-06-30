Кроме коттеджа здесь есть еще маяк, они построены в 1937 году. И чуть больше чем через месяц на рынке недвижимостью заинтересовалось много людей. Уже есть несколько резервных предложений.

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Жизнь на островке, который омывается озером

Остров расположен на озере Анасегунтикук. Здесь есть уютное небольшое помещение площадью 45 квадратных метров. Коттедж вмещает кухню, небольшую обеденную зону и спальню с двуспальной кроватью и двухъярусными кроватями.

Спальное место в коттедже / Фото Realtor

Новая система дамбы контролирует глубину чистого, ухоженного озера. Это совершенно спокойный летний отдых, ведь в холодное время оно не так манит к себе.

"Дом не для отдыха зимой, потому что он не утеплен, но здесь есть предложение отопления и камин", - говорит агент по листингу Адриан Водсворт.

Кухня и столовая / Фото Realtor

Башня маяка, безусловно, является важнейшей чертой собственности. Его высота составляет около 5 метров. На крошечный остров можно добраться только на лодке. На месте уже есть небольшой причал, где можно было бы пришвартовать лодку. Иногда люди катались там на байдарках.

Также здесь имеется небольшой генератор для закачки воды из озера. "Это не шикарное место, но оно просто и сделано очень со вкусом", – говорит агент по листингу. Есть вещи, которые нуждаются в обновлении и дополнительных работах.

Волшебная природа на острове / Фото Realtor