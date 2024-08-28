Уперше за 100 років: у США продають маєток чоловіка, який вижив після катастрофи з Титаніком

У Нью-Гемпширі продають приголомшливий особняк, який збудував чоловік, що вижив після катастрофи з Титаніком. Він з'явився на ринку вперше за останні сто років.

Агенти з нерухомості кажуть, що будинок є сам по собі "рідкісною перлиною". Він розташований на березі чарівного озера Сквам. Ціна питання висока – 9,5 мільйона доларів.

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Чарівний будинок з історією

Це затишне житло побудував у 1899 році Річард Беквіт для своєї сімʼї. А вже 13 років потому він разом із дружиною та дочкою сіли на борт приреченого океанського лайнера як пасажири першого класу.

У супроводі дочки Саллі від попереднього шлюбу, Хелен Ньюсом , пара була серед 706 пасажирів, які пережили жахливе затоплення Титаніка.

Вони були одними з перших, хто вийшов з лайнера, тому що відразу прокинулися,

– розповів агент з нерухомості.

У 1920-х роках родина Беквітів продала нерухомість промисловцю з Пенсільванії Джону Евансу. Відтоді житло передавалося поколінням його родини.

Простий, але дуже затишний інтер'єр / Фото Realtor

Це особливе місце із захопливими краєвидами. Я ніколи не бачив нерухомості, яка пропонує одночасно прекрасні світанки та заходи сонця,

– додав агент.

Цікаво, що власники зберегли багато оригінальних елементів будинку, зокрема вікна, ванну, дверні ручки тощо. На жаль, житло не опалюється, бо первинно будинок був запланований як літній.