Останній "найдорожчий будинок штату Міннесота" продали у вересні 2006 року. Він коштував 17,5 мільйона доларів – це аж на 50 мільйонів доларів менше за мегаособняк біля озера.

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Найдорожчий будинок у штаті Міннесота

Це не просто будинок, а цілий комплекс з житловою площею у 2700 квадратних метрів. У ньому налічується 8 спалень і 17 ванних кімнат. Проєктування елітної нерухомості тривало два роки, а будівництво – п'ять.

Грошей власники не шкодували. Наприклад, італійський мармур вартістю 750 тисяч доларів використали у ванній кімнаті головного люксу. Також для відпочинку створили спа-центр з гімалайською соляною кімнатою та розважальну зону з домашнім кінотеатром, боулінгом і винною печерою.

Розкішний особняк за 68 мільйонів доларів / Фото Spacecrafting

Величезні будинки біля озера здебільшого призначені для відпочинку у великому колі гостей. Тому в цьому маєтку є двоярусна кімната з 12 спальними місяцями, гаражі на вісім та шість автомобілів.

Також поруч з головним будинком є два гостьові площею 185 квадратів. Відпочивати можна біля басейну або граючи у гольф на приватному полі.

Варто зазначити, що всі найрозкішніші будинки, які продавали в Міннесоті, розташовані біля озера Міннетонка. Другий найдорожчий будинок у рейтингу також там розміщений – це особняк за 14,75 мільйона доларів площею 840 квадратів.