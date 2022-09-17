В Україні зміняться правила продажу квартир у новобудові: що варто знати
Джерело:Українського радіо
З набуттям чинності законопроєкту № 5091, в Україні змінюються правила продажу квартир в новобудовах. Відтепер усі забудовники будуть зобов’язані зареєструвати кожне помешкання у спеціальному реєстрі Мін’юсту.
Про це у програмі "Сьогодні. Ввечері" розповіла голова партії "Слуга народу", заступниця голови Комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
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Продаж квартир відбуватиметься виключно в законних будівництвах
Олена Шуляк нагадала, що 15 серпня 2022 року народні депутати ухвалили законопроєкт №5091 "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому". Ним передбачено, що продаж квартир буде відбуватися виключно в законних будівництвах. Це означає, що забудовники, які хочуть реалізувати житло, повинні зареєструвати кожну квартиру як спеціальний об'єкт майнового права у реєстрі Міністерства юстиції.
Законопроєкт №5091 підписаний президентом і вже починає працювати як закон. Цей законопроєкт дасть можливість працювати доброчесним забудовникам, які працюють чесно в законодавчому полі, і повністю виведе з ринку всіх тих, хто працює сірим чи чорним способом,
– зазначила Шуляк.
Депутатка додала, що для реєстрації кожної квартири у реєстрі Мін’юсту забудовник мусить отримати всі дозвільні документи.
"Зараз ми говоримо за первинний ринок нерухомості, за нове будівництво. Тепер забудовник, який захоче продавати квартири, буде повинен обов’язково у спеціальному реєстрі Міністерства юстиції зареєструвати кожну квартиру як спеціальний об’єкт майнового права. До цього реєстру він зможе потрапити і здійснити таку реєстрацію лише тоді, коли в нього будуть всі дозвільні документи", – пояснила Шуляк.
Вона нагадала, що раніше недобросовісні забудовники, які не мали дозвільних документів, могли викопати яму, поставити паркан і відразу відкривати продажі. Покупці, які не розуміли, чи є у них дозвільні документи та як це перевірити, інвестували в незаконне будівництво. Однак тепер на рівні державних регуляторних механізмів такої можливості не буде. Ба більше, реєстрація кожної квартири в реєстрі Мін’юсту унеможливлює всі подвійні та потрійні перепродажі.