Об этом в программе "Сегодня. Вечером" рассказала председатель партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Совета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

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Продажа квартир будет происходить исключительно в законных стройках

Елена Шуляк напомнила, что 15 августа 2022 года народные депутаты приняли законопроект №5091 "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем". Им предусмотрено, что продажа квартир будет производиться исключительно в законных стройках. Это означает, что застройщики, желающие реализовать жилье, должны зарегистрировать каждую квартиру как специальный объект имущественного права в реестре Министерства юстиции.

Законопроект №5091 подписан президентом и уже начинает работать как закон. Этот законопроект даст возможность работать добродетельным застройщикам, работающим честно в законодательном поле, и полностью выведет с рынка всех работающих серым или черным способом,

– отметила Шуляк.

Депутат добавила, что для регистрации каждой квартиры в реестре Минюста застройщик должен получить все разрешительные документы.

"Сейчас мы говорим об первичном рынке недвижимости, об новом строительстве. Теперь застройщик, который захочет продавать квартиры, будет должен обязательно в специальном реестре Министерства юстиции зарегистрировать каждую квартиру как специальный объект имущественного права. В этот реестр он сможет попасть и осуществить такую регистрацию только тогда, когда у него будут все разрешительные документы", – объяснила Шуляк.

Она напомнила, что ранее недобросовестные застройщики, не имевшие разрешительных документов, могли вырыть яму, поставить забор и сразу открывать продажи. Покупатели, не понимавшие, есть ли у них разрешительные документы и как это проверить, инвестировали в незаконное строительство. Однако теперь на уровне государственных регуляторных механизмов такой возможности не будет. Более того, регистрация каждой квартиры в реестре Минюста делает невозможными все двойные и тройные перепродажи.

Шуляк подытожила, что с принятием этого закона появится специальное имущественное право. Его банки смогут брать в залог для того, чтобы развивать рынок ипотеки. То есть, это уже зарегистрированное имущественное право, которое имеет соответствующую стоимость для того, чтобы банки могли работать с таким активом.