Пентхаус на четвертому поверсі з терасою на даху має загальну площу 487 "квадратів". Ціна за 1 квадратний метр – 51 335 злотих. Вартість усієї квартири – понад 25 мільйонів злотих (171 мільйон гривень).

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Особиста охорона та консьєрж

Щоб потрапити в будинок Villa Monaco, потрібно подолати 2 шлагбауми з будками охорони. Також за порядком у будинку слідкує консьєрж. Окрім цілодобової охорони та ресепшену тут є власна водоочисна станція, а у гаражі – автомийка.

Хол, зроблений із помаранчевого та червоного мармуру, імпортованого з Туреччини, веде до критого басейну із настінними розписами. Також мешканцям пропонують суху і фінську сауну та тренажерний зал.

Інтер'єр найдорожчої квартири Варшави / Фото The Warsaw

Квартира у Варшаві за 171 мільйон гривень

Висота стель у квартирі – 5,5 метрів. Зона вітальні та їдальні займає 125 квадратних метрів. Батарей на стінах немає, опалення вмонтоване у підлогу та вікна. Також опалювати приміщення пропонують за допомогою 5-метрового каміна із мармуру.

Ванна кімната з вишневого дерева / Фото The Warsaw

У квартирі є 3 спальні, кабінет та мезонін з видом на вітальню. Господарська спальня має власний санвузол з вишневого дерева та ванною. У їдальні розташований великий стіл на 12 осіб. Також є тераса на даху, куди можна потрапити із кабінету.

Тераса із зоною відпочинку / Фото The Warsaw