Дивовижний колір, на який мало хто звертає увагу, хоча дизайнери його обожнюють

М'який і привабливий – цей універсальний колір належить до списку нейтральних тонів, на які не звертають уваги, хоча він вартий цього. Його використовують для того, щоб створити приземлену, заспокійливу атмосферу з натяком на природу.

Це справді універсальний відтінок, який можна поєднувати з безліччю інших нейтральних і яскравих акцентних кольорів. Він є чудовим вибором як для стриманого, так і для сміливого дизайну інтер'єру. Готові побачити цей особливий колір?

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Сіро-коричневий

Темно-сірий колір часто присутній в дизайні інтер'єру, та його звикли не виокремлювати. Зазвичай відтінок вважають просто коричневим чи сірим.

Насправді він заслуговує більшої уваги. Це почали розуміти у 2022 році, коли коричнево-сірий проголосили кольором січня.

Сіро-коричневі стіни / Фото Farrow & Ball

Спеціаліст Сью Водден стверджує, що "сірий колір вдихає життя в нейтральний простір, але не пригнічує його. Його землисті тони створюють відчуття спокою, що робить його ідеальним для місць відпочинку, таких як спальні та вітальні. Сіро-коричневий – це теплий відтінок, який огортає вас комфортом. Додайте зелені та деревних відтінків до сіро-коричневих приміщень, щоб справді створити відчуття, що це місце спокою".

Сіро-коричневий може поєднуватися з багатьма кольорами. Наприклад, з такими ж нейтральними відтінками або сильнішими, яскравішими кольорами. Подумайте про нотки рожевого, бірюзового чи гірчично-жовтого.

Сіро-коричневі деталі у вітальні / Фото Stephen Karlisch

Дизайнерка Юстина Корчинська радить: "Якщо ви вперше обираєте два кольори, які мають поєднуватися між собою, шукайте один м'який, а інший – сильніший колір із подібним основним відтінком, наприклад, теплий темно-коричневий з м'якою теракотою"