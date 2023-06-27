Это действительно универсальный оттенок, который можно совмещать с множеством других нейтральных и ярких акцентных цветов. Он является отличным выбором как для сдержанного, так и для смелого дизайна интерьера. Готовы увидеть этот особый цвет?

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Серо-коричневый

Темно-серый цвет часто присутствует в дизайне интерьера, и его привыкли не выделять. Обычно оттенок считается просто коричневым или серым.

На самом деле он заслуживает большего внимания. Это стали понимать в 2022 году, когда коричнево-серый провозгласили цветом января.

Серо-коричневые стены / Фото Farrow & Ball

Специалист Сью Водден утверждает, что "серый цвет вдыхает жизнь в нейтральное пространство, но не подавляет его. Его землистые тона создают ощущение покоя, что делает его идеальным для мест отдыха, таких как спальни и гостиные. Серо-коричневый – это теплый оттенок, который окутывает вас комфортом. Добавьте зеленые и древесные оттенки в серо-коричневые помещения, чтобы действительно создать ощущение, что это место покоя".

Серо-коричневый может сочетаться со многими цветами. Например, с такими же нейтральными оттенками или более сильными, более яркими цветами. Подумайте о нотках розового, бирюзового или горчично-желтого.

Серо-коричневые детали в гостиной / Фото Stephen Karlisch

Дизайнер Юстина Корчинская советует: "Если вы впервые выбираете два цвета, которые должны сочетаться между собой, ищите один мягкий, а другой – более сильный цвет с подобным основным оттенком, например, теплый темно-коричневый с мягкой терракотой"