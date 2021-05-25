Проводка у новобудові: чи потрібно її міняти та що варто знати

Купуючи житло у новобудові, кожен власник замислюється над тим, чи варто міняти проводку. Однак поки все справно працює, багато хто пускає все на самоплив.

Тому це питання варто вивчити заздалегідь. Чи варто міняти електропроводку у новобудові, та що варто про це знати – розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

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Що потрібно знати про проводку

Автоматичні вимикачі забезпечують роботу електроприладів та захищають проводи від перевантаження та короткого замикання. Зазвичай, коли автомат перестає працювати, жителі можуть не звернути на це увагу.

Однак автомат може не спрацювати через поломки. Незахищена електропроводка від перевантажень руйнується та починає іскрити. Вона може стати причиною пожежі, тому краще заздалегідь подбати про надійну та довговічну електропроводку,

– пояснили у РІЕЛ.

У новобудові варто звертати увагу на автомат / Фото riel

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У чому переваги новобудови

Дуже часто проблеми з електропостачанням виникають у старих будинках. Раніше люди використовували значно менше побутової техніки вдома, тому проводка зазвичай забезпечувала електроживленням прилади загальною потужністю 1-3 кВт. На сьогодні цього недостатньо, тому доволі часто мережі виходять із ладу.

Через текучість металу місця з'єднання проводки швидко слабшають. Вони починають грітися, окислюватися та підгорати. Алюмінієві дроти в умовах високих навантажень і від нагрівання часто ламаються. Виявити місце пошкодження доволі складно. Як прокладена електропроводка в панельних будинках, ніхто точно сказати не може. Дуже часто мешканці випадково пошкоджують електрокабель, коли намагаються просвердлити в стіні отвір,

– наголосили у РІЕЛ.

Для того, щоб зрозуміти, де саме сталася поломка, іноді доводиться руйнувати стіни. Звичайно, це обходиться досить дорого та потребує багато сил і часу.

На відміну від старих будинків у новобудовах монтують електропроводку, яка дозволяє використовувати безліч сучасної техніки й при цьому забезпечує безперебійне та безпечне електропостачання. Вона має необхідний перетин і достатню кількість електроліній.

У нових будинках електропроводка зазвичай функціонує безперебійно / Фото riel

Також у нових будинках прокладають додаткові лінії до пральної машини, електроплити, кондиціонера, витяжки, посудомийної машини та бойлера. Крім того, система електромережі розробляється з урахуванням усіх необхідних нюансів (загальнобудинкового навантаження, телефонних ліній, системи пожежної безпеки).

Які проблеми можуть бути з електропроводкою у новобудові

Як вже йшлося вище, у новобудовах зазвичай прокладають проводку, яка здатна витримати великі навантаження. Проте іноді можуть виникати деякі проблеми.

Проводка в новобудові може мати менший перетин, ніж необхідно для підключення потрібних вам побутових приладів. Іноді зазначені в документах параметри не відповідають реальним характеристикам. У новій квартирі може бути замало електроліній. Трапляється, що розетки та вимикачі розташовані в незручному місці. У таких випадках варто поміняти проводку у квартирі,

– пояснили в Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

Для того щоб подібних нюансів не виникало, краще звернутися за допомогою до спеціалістів, які працюють із забудовником. У такому разі ви зможете бути впевненими у якості й безпечності мереж.

Якщо ж ви вирішили виконувати монтажні роботи самостійно, необхідно правильно розрахувати потужність, а також підібрати потрібний перетин. Не забувайте робити креслення, щоб у процесі подальшого ремонту випадково не пошкодити електрокабель.