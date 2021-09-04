Архітектурна студія BIG опублікувала пост, де розповіла про план використати пустелю на заході США. Територія площею 60 тисяч гектарів повинна стати інноваційним містом, яке "встановить глобальний стандарт міського життя і розширить людський потенціал".

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У 2030 році в місті зможуть оселитися 50 тисяч осіб. Очікується, що до 2070 року його населення виросте до 5 мільйонів. Місто засноване на принципі міст-садів Ебенізер Говарда в Великобританії.

Для міста використають виключно екологічні матеріали / Фото Dezeen

За словами Лора, будівництво з нуля дозволить місту стати "найекологічнішим і найбезпечнішим у світі".

Враховуючи проблеми глобального потепління, води та енергії, що ми можемо зробити для майбутніх поколінь? Які технології та інші інновації в політиці і дизайні ми можемо впровадити в місто, будуючи його з нуля? Тільки уявіть, чого ми можемо досягти з екологічно чистими будівельними матеріалами, автономними транспортними засобами, електричними літаками і підземним переміщенням матеріалів, – додав підприємець.

В центрі розташовуватиметься оглядова вежа/ Фото Dezeen

У місті планують втілити різноманітні варіанти житла, які будуть доступні для різних соціальних груп. У центрі зведуть велику оглядову вежу, яка отримала назву Equitism.