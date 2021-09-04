У пустелі США планують збудувати екологічний мегаполіс: як він виглядатиме

Данський архітектор Бьярке Інгельс приступив до планування міста Телоса. Замовником проєкту став Марк Лор – підприємиць і колишній генеральний директор з електронної комерції мережі Walmart.

Архітектурна студія BIG опублікувала пост, де розповіла про план використати пустелю на заході США. Територія площею 60 тисяч гектарів повинна стати інноваційним містом, яке "встановить глобальний стандарт міського життя і розширить людський потенціал".

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У 2030 році в місті зможуть оселитися 50 тисяч осіб. Очікується, що до 2070 року його населення виросте до 5 мільйонів. Місто засноване на принципі міст-садів Ебенізер Говарда в Великобританії.

Для міста використають виключно екологічні матеріали / Фото Dezeen

За словами Лора, будівництво з нуля дозволить місту стати "найекологічнішим і найбезпечнішим у світі".

Враховуючи проблеми глобального потепління, води та енергії, що ми можемо зробити для майбутніх поколінь? Які технології та інші інновації в політиці і дизайні ми можемо впровадити в місто, будуючи його з нуля? Тільки уявіть, чого ми можемо досягти з екологічно чистими будівельними матеріалами, автономними транспортними засобами, електричними літаками і підземним переміщенням матеріалів, – додав підприємець.

В центрі розташовуватиметься оглядова вежа/ Фото Dezeen

У місті планують втілити різноманітні варіанти житла, які будуть доступні для різних соціальних груп. У центрі зведуть велику оглядову вежу, яка отримала назву Equitism.