Створюємо затишок у спальні: 5 ідей, як можна облаштувати пусті кути

Дизайнери завжди стараються облаштувати один чи два кути у спальні, щоб простір не здавався надто пустим. Крім того, у господарів просто не буде спокуси поставити там тумбу чи стілець і закидати їх одягом.

Будь-які порожні кути створюють відчуття незавершеності. Щоб інтер'єр був згуртованим, облаштуйте хоча б в одному куточку місце для відпочинку або поставте декорацію. Зрештою, ось 5 варіантів, серед яких ви знайдете свій.

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Куточок для відпочинку

Якщо у вашій вітальні є лише ліжко, шафа й тумба, то це потрібно виправляти. Створіть куточок для відпочинку в разі, якщо ви просто захочете трохи посидіти. Облаштуйте там крісло або навіть диван і журнальний столик, залежно від того, скільки у вас місця.

"Створіть оазис відпочинку у своїй спальні, перетворивши куток на зону відпочинку. Поставте зручний диван або канапу з м'якими подушками та пледами. Додайте невеликий журнальний столик, щоб зберігати на ньому улюблені книги, або заспокійливу ароматичну свічку", – радять дизайнери.

Робоче місце

Спальня – не найкраще місце, щоб працювати. Вона має бути простором для відпочинку. Проте якщо у вашому помешканні мало місця, ви можете облаштувати в спальні робочу зону.

"Перетворіть свій куточок спальні на функціональний домашній офіс. Додайте кілька декоративних деталей, щоб створити комфортне й натхненне місце", – рекомендують фахівці.

Спальня з домашнім офісом у куточку / Фото Ward & Co/Jon Bond

Куточок для читання

Ви можете поставити невелику шафу з книгами або просто встановити кілька настінних полиць. Важливо створити тихий куточок, який буде слугувати місцем для відпочинку від шуму повсякденного життя.

Подбайте про зручне сидіння. Якщо у вас немає місця для цілого дивана, але ви хочете створити затишну зону для читання, крісла-мішки чи звичайні м'які крісла – ідеальні варіанти.

Кілька полиць з книгами та м'яке крісло / Фото Studio Heimat

М'яке крісло зі столиком

Якщо у вашій спальні є куточок біля вікна, ви можете поставити там акцентне крісло з невеликим журнальним столиком, щоб ловити проміння сонця під час перерви на каву.

"Мені подобається уявляти щось, що створює висоту та відчуття комфорту. Часто ми використовуємо стілець або шезлонг, а також торшер і невеликий столик. Ще одна гарна ідея полягає в тому, щоб поставити кімнатну рослину або групу рослин різної висоти", – каже американська дизайнерка Джулі Рей.

Архітектурна деталь

Якщо дозволяє бюджет, можна подумати про спеціальні вбудовані архітектурні деталі. Наприклад, це може бути колона від підлоги до стелі. Гарний мистецький акцент не буде зайвим, якщо ви любите творчість.

Куток з архітектурною колоною / Фото Hypen & Co