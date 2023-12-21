Любые пустые углы создают ощущение незавершенности. Чтобы интерьер был сплоченным, обустройте хотя бы в одном уголке место отдыха или поставьте декорацию. В конце концов вот 5 вариантов, среди которых вы найдете свой.

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Уголок для отдыха

Если в вашей гостиной есть только кровать, шкаф и тумба, это нужно исправлять. Создайте уголок для отдыха в случае, если вы просто захотите немного посидеть. Устройте там кресло или даже диван и журнальный столик, в зависимости от того, сколько у вас места.

"Создайте оазис отдыха в своей спальне, превратив уголок в зону отдыха. Поставьте удобный диван или диван с мягкими подушками и пледами. Добавьте небольшой журнальный столик, чтобы хранить на нем любимые книги, или успокаивающую ароматическую свечу", – советуют дизайнеры.

Рабочее место

Спальня – не самое лучшее место для работы. Она должна быть простором для отдыха. Однако, если в вашем доме мало места, вы можете обустроить в спальне рабочую зону.

"Превратите свой уголок спальни в функциональный домашний офис. Добавьте несколько декоративных деталей, чтобы создать комфортное и вдохновенное место", – рекомендуют специалисты.

Спальня с домашним офисом в уголке / Фото Ward & Co/Jon Bond

Уголок для чтения

Вы можете поставить небольшой шкаф с книгами или просто установить несколько настенных полок. Важно создать тихий уголок, который будет служить местом отдыха от шума повседневной жизни.

Позаботьтесь об удобном сиденье. Если у вас нет места для всего дивана, но вы хотите создать уютную зону для чтения, кресла-мешки или обычные мягкие кресла – идеальные варианты.

Несколько полок с книгами и мягкое кресло / Фото Studio Heimat

Мягкое кресло со столиком

Если у вас есть уголок у окна, вы можете поставить там акцентное кресло с небольшим журнальным столиком, чтобы ловить лучи солнца во время перерыва на кофе.

"Мне нравится представлять что-то создающее высоту и чувство комфорта. Часто мы используем стул или шезлонг, а также торшер и небольшой столик. Еще одна хорошая идея состоит в том, чтобы поставить комнатное растение или группу растений разной высоты", – говорит американская дизайнер Джули Рэй.

Архитектурная деталь

Если позволяет бюджет, можно подумать о специальных встроенных архитектурных деталях. К примеру, это может быть колонна от пола до потолка. Хороший художественный акцент не будет лишним, если вы любите творчество.

Уголок с архитектурной колонной / Фото Hypen & Co