Британка купила "найгірший будинок на вулиці", а тепер його неможливо впізнати: ось фото

42-річна Джейд придбала в Манчестері занедбаний трикімнатний будинок 20 років тому. Увесь цей час вона займалася переплануванням та ремонтом, тому тепер житло не впізнати.

Двоквартирний будинок 1920-х років називали "найгіршим на вулиці", але британка все одно його купила. Про всі етапи трансформації вона розповідає на своїй інстаграм-сторінці.

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Британка перетворила занедбаний будинок на розкішний дім

Джейд вдалося купити будинок за низькою ціною – 68 тисяч фунтів стерлінгів (3,6 мільйона гривень). Та дуже багато грошей вона витратила на ремонт.

Шукала дім, який потребував незначного ремонту. Переглянула чимало варіантів. Як не дивно, спершу розглядала сусідній, але він не сподобався. Тоді моя подруга, яка тоді жила навпроти, запитала: "А як щодо тієї, що поруч?". Його не могли продати більше як рік, бо ніхто не цікавився, але серед основних переваг – новий власник отримував земельну ділянку з дозволом на будівництво,

– розповідала британка.



Такий вигляд будинок мав до ремонту / Скриншот відео

Джейд вирішила, що це її шанс: "Купила будинок ще до того, як ціни на житло різко зросли у 2002 році. Мені дуже пощастило".

Втім, тоді в 22-річному віці вона й гадки не мала, скільки роботи ще доведеться зробити. Джейд знесла стіну з кухні до їдальні, звела невелику прибудову й, надихнувшись поїздкою до Ісландії, облицювала фасад чорним кольором.



Затишна сучасна кухня / Скриншот відео

Тепер він дуже виділяється на вулиці, але я досі у процесі удосконалення. Мій будинок – це пристрасть, люблю рухатися вперед, слідувати трендам та моді. Відчуваю, що він ніколи не буде завершений,

– зізнається жінка.



Джуді працює у вітальні / Скриншот відео

Інтер'єр житла просто розкішний: усе в теплих нейтральних тонах, багато дерева та декору з натуральних матеріалів.