Двухквартирный дом 1920-х годов называли "худшим на улице", но британка все равно его купила. Обо всех этапах трансформации она рассказывает на своей инстаграм-странице.

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Британка превратила заброшенный дом в роскошный дом

Джейд удалось купить дом по низкой цене – 68 тысяч фунтов стерлингов (3,6 миллиона гривен). Но очень много денег она потратила на ремонт.

Искала дом, который нуждался в незначительном ремонте. Пересмотрела немало вариантов. Как ни странно, сначала рассматривала соседний, но он не понравился. Тогда моя подруга, которая тогда жила напротив, спросила: "А как насчет той, что рядом?". Его не могли продать больше года, потому что никто не интересовался, но среди основных преимуществ – новый владелец получал земельный участок с разрешением на строительство,

– рассказывала британка.

Такой вид дом имел до ремонта / Скриншот видео

Джейд решила, что это ее шанс: "Купила дом еще до того, как цены на жилье резко выросли в 2002 году. Мне очень повезло".

Впрочем, тогда в 22-летнем возрасте она и понятия не имела, сколько работы еще придется сделать. Джейд снесла стену из кухни в столовую, возвела небольшую пристройку и, вдохновившись поездкой в Исландию, облицевала фасад черным цветом.



Уютная современная кухня / Скриншот видео

Теперь он очень выделяется на улице, но я до сих пор в процессе усовершенствования. Мой дом – это страсть, люблю двигаться вперед, следовать трендам и моде. Чувствую, что он никогда не будет завершен что он никогда не будет завершен,

– признается женщина.



Джуди работает в гостиной / Скриншот видео

Интерьер жилья просто роскошный: все в теплых нейтральных тонах, много дерева и декора из натуральных материалов.