Завжди уникайте: три речі, які роблять вітальню дешевою на вигляд

Багато дизайнерських рішень можуть покращити інтер'єр вітальні. Але є й такі, що навпаки погіршують вигляд гостьової кімнати та навіть роблять її дешевою.

Ключ до красивої вітальні полягає не у великих витратах, а в створенні продуманого дизайну. Таким чином, цілком можливо спроєктувати вітальню з обмеженим бюджетом, що виглядає далеко не дешево. Лише треба знати про кілька речей, яких точно допускати не слід.

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Великі меблі

Дизайнери попереджають, що занадто великі меблі можуть погіршити загальну естетику.

"Меблі невідповідного розміру – ще одна тенденція, яка часто негативно впливає на зовнішній вигляд кімнати. Великий секційний диван може здаватися розкішним, але він перевантажуватиме невелику кімнату, створюючи відчуття тісноти й незбалансованості", – каже дизайнерка Каті Кертіс .

Експертка Дара Хуан погоджується: "Ігнорування масштабу та пропорцій може зробити вітальню дешевою. Меблі, які занадто великі для простору, можуть створити відчуття дисбалансу та візуального дискомфорту".

Маленькі килими

Ніщо так візуально не зменшує кімнату і не робить її дешевою, як занадто малий килим. Завжди вибирайте більший килим для вітальні, на який можна розмістити більшу частину меблів.

"Малорозмірні килими, мабуть, є найбільшою помилкою, яку люди роблять у вітальнях. Килими дорогі, тому часто здається логічним вибрати менший і дешевий килим, але це помилкова економія, – каже дизайнер Чері Лі.

Килимок прикрашає приміщення, додаючи м'якості та текстури. Головне правило полягає в тому, що всі ключові предмети меблів повинні стояти на килимку, навіть якщо це лише передні ніжки табурета чи дивана.

Погане освітлення

Погано підібране освітлення може погіршити атмосферу кімнати та її загальну привабливість. Навіть якщо стіни та меблі у вітальні будуть світлими, це не змінить ситуацію. Кімната буде здаватися прохолодною та незатишною.

"По-перше, розгляньте варіанти верхнього освітлення. Оберіть цікаву люстру, щоб створити чудове враження. Крім того, робоче освітлення, як-от бра або підвіски, є чудовим способом додати більше світла. Настільні лампи теж не будуть зайвими", – кажуть експерти.

Кілька джерел освітлення покращують атмосферу у вітальні / Фото Pexels