Ключ к красивой гостиной заключается не в больших затратах, а в создании продуманного дизайна. Таким образом, вполне возможно спроектировать гостиную с ограниченным бюджетом, что выглядит далеко не дешево. Только нужно знать о нескольких вещах, которые точно допускать не следует.

Обратите внимание Яркий экстерьер и удачное расположение: особенности ЖК "Голосские Кручи" во Львове.

Большая мебель

Дизайнеры предупреждают, что слишком большая мебель может ухудшить общую эстетику.

"Мебель неподходящего размера – еще одна тенденция, которая часто негативно влияет на внешний вид комнаты. Большой секционный диван может казаться роскошным, но он будет перегружать небольшую комнату, создавая ощущение тесноты и несбалансированности", – говорит дизайнер Кати Кертис.

Эксперт Дара Хуан соглашается: "Игнорирование масштаба и пропорций может сделать гостиную дешевой. Мебель, которая слишком велика для пространства, может создать ощущение дисбаланса и визуального дискомфорта".

Маленькие ковры

Ничто так визуально не убавляет комнату и не делает ее дешевой, как слишком малый ковер. Всегда выбирайте больший ковер для гостиной, на который можно разместить большую часть мебели.

"Малоразмерные ковры, пожалуй, являются самой большой ошибкой, которую люди совершают в гостиных. Ковры дорогие, поэтому часто кажется логичным выбрать меньший и дешевый ковер, но это ошибочная экономия, – говорит дизайнер Чери Ли.

Коврик украшает помещение, добавляя мягкость и текстуру. Главное правило состоит в том, что все ключевые предметы мебели должны стоять на коврике, даже если это только передние ножки табурета или дивана.

Плохое освещение

Плохо выбранное освещение может ухудшить атмосферу комнаты и ее общую привлекательность. Даже если стены и мебель в гостиной будут светлыми, это не изменит ситуацию. Комната будет казаться прохладной и неуютной.

"Во-первых, рассмотрите варианты верхнего освещения. Выберите интересную люстру, чтобы создать великолепное впечатление. Кроме того, рабочее освещение, например бра или подвески, является прекрасным способом добавить больше света. Настольные лампы тоже не будут лишними", – говорят эксперты. .

Несколько источников освещения улучшают атмосферу в гостиной / Фото Pexels