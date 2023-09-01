П'ять речей, які потрібно прибрати зі своєї шафи

Упорядкувати свою шафу – непросте завдання, адже там час від часу утворюється справжній безлад. На щастя, існує багато хитрощів, щоб організувати гардеробну, навіть маленьку.

Один зі способів звільнити простір – переглянути шафу та прибрати непотрібні речі. Тоді ви можете почати з нуля, запровадивши нову систему зберігання з органайзерами для шаф. Це вбереже вашу шафу від безладу. Ось перелік речей, які насправді зайві у гардеробі.

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Постільна білизна та рушники

У гардеробі краще зберігати лише одяг та взуття. Тому, якщо у вас є можливість, перескладати постіль і рушники в окреме місце, то зробіть це.

Можливо, у вас є ліжко з нижніми шухлядами. Це ідеальне місце для таких речей.

Неношений одяг

Не "тримайтеся" за одяг, який ви не носите рік і більше. Очевидно, що ви його не одягнете.

Поділіть цю купу на кілька менших за принципом "віддати – подарувати – викинути". Позбудьтеся того, що насправді просто займає місце у шафі.

Порожні вішалки та коробки від взуття

Позбутися цього всього – ще один спосіб зробити додаткове місце у шафі. Після того, як ви знімете одяг, який більше не носите, залишаться порожні вішалки. Хоча вони не займають багато місця, та все одно зайві.

Зробіть те ж саме з порожніми коробками від взуття. От вони вже справді "забирають" багато місця.

Великий спортивний інвентар

Якщо ви любите займатися спортом, то є висока ймовірність того, що вдома ви маєте об'ємний спортивний інвентар. Зберігати його в шафі з одягом – дуже погана ідея. Спортивний інвентар займає дуже багато місця.

Розмістити своє спорядження краще в шафі в коридорі, у коморі чи навіть у багажнику авто.