Розташований у центрі лондонського Ріджентс-парку, особняк привабить одних із найбагатших покупців у світі. У разі успіху він перевищить ціну попереднього найдорожчого будинку Лондона – особняка вартістю 210 мільйонів фунтів стерлінгів з видом на Гайд-парк.

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У Британії продають будинок за рекордну суму

Особняк Holme побудували в 1818 році. Це історичний будинок із 40 спальнями площею 2 700 метрів квадратних. З 1980-х років нерухомість належить саудівцям.



Розкішна спальня в особняку / Фото SWNS

У будинку є величезна їдальня, бібліотека, тенісний корт, вісім гаражів, сауна та розкішні ліфти.

Одним із власників нерухомості був принц Абдалла бін Халід Султан аль-Сауд, який є представником своєї країни в ООН у Відні. Лондонський університет також володів нерухомістю в минулому.



Маєток привабить найбагатших покупців у світі / Фото SWNS

За даними спеціалістів з нерухомості, кредит у розмірі 160 мільйонів фунтів стерлінгів під заставу особняка не погасили. Тобто майно потрапило до розпорядників.

Продажем особняка займаються два агенти з нерухомості, які мають досвід у сфері торгівлі дорогим майном.