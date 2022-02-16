Рекордний ріст цін: в яких містах України найдорожчі "квадрати"

За підсумками минулого року ціни на квартири в Україні піднялися в середньому на 25 – 30%, досягнувши рекордних показників.

Загалом зростання вартості тривало до осені. Так, у жовтні інвестиційний попит на житло впав на 20%. Схожа тенденція спостерігалася й впродовж січня, розповідає заступник директора департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрій Тацій.

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Де зафіксована найбільша динаміка цін

Найвищий стрибок цін зафіксовано у столиці. За рік стартова вартість "квадрату" у Києві зросла з 19,5 тисяч до 23 тисяч гривень. Так, середня ціна у січні 2021-го становила 28 тисяч гривень, а у грудні вже досягла показника 35 тисяч гривень.

Зараз однокімнатна квартира в ЖК економ-класу в столиці обійдеться від 1 мільйона гривень,

– зазначив чиновник.

Ціни в інших містах-мільйонниках

Тацій зазначає, що подорожчання торкнулося первинного ринку в усіх містах-мільйонниках України. Так, наприкінці 2021 року лідерами стали: Київ: 28 – 35 тисяч гривень за метр квадратний,

28 – 35 тисяч гривень за метр квадратний, Львів: 24 – 28,5 тисяч гривень за метр квадратний,

24 – 28,5 тисяч гривень за метр квадратний, Одеса: 23 – 27 тисяч гривень за метр квадратний,

23 – 27 тисяч гривень за метр квадратний, Дніпро: 23,5 – 28 тисяч гривень за метр квадратний,

23,5 – 28 тисяч гривень за метр квадратний, Харків: 20,5 – 24,5 тисячі гривень за метр квадратний. Вивчаєте тонкощі ринку нерухомості України? Розібратися із нюансами допоможуть експерти із Вивчаєте тонкощі ринку нерухомості України? Розібратися із нюансами допоможуть експерти із Корпорації Нерухомості РІЕЛ . Залиште своє запитання і девелопер дасть відповідь на нього зворотнім повідомленням! В Одесі та Дніпрі однокімнатна квартира в економ-класі коштуватиме 750 – 800 тисяч гривень, у Львові – від 800 тисяч, у Харкові – 600 – 650 тисяч гривень.

Зростання цін почалося ще 2020 року: тоді квартири подорожчали на 10 – 15%. Але, стверджує Тацій, 2021-й зі своїми 30% побив усі рекорди.

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У середньому за минулий рік як у Києві, так і в інших регіонах квартири подорожчали на 25 – 30%. Ріст цін тривав аж до осені, поки раптово не припинився. Так ще в жовтні минулого року інвестиційний попит на житло вичерпався: активність покупців знизилась на 20%. Ця тенденція зберігалася і в січні цього року.



Найбільша динаміка цін зафіксована в столиці. На початку 2021-го мінімальна вартість квадратного метра становила від 19,5 тисяч гривень, а наприкінці року дорівнювала вже 23 тисячам гривень. Середня ціна становила 28 тисяч у січні та 35 тисяч у грудні.



Так само подорожчало первинне нерухоме майно в інших містах-мільйонниках. Наприкінці 2021 року лідерами стали:

Київ: 28 – 35 тисяч гривень за метр квадратний,

Львів: 24 – 28,5 тисяч гривень за метр квадратний,

Одеса: 23 – 27 тисяч гривень за метр квадратний,

Дніпро: 23,5 – 28 тисяч гривень за метр квадратний,

Харків: 20,5 – 24,5 тисячі гривень за метр квадратний.