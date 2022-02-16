В целом рост стоимости продолжался до осени. Так, в октябре инвестиционный спрос на жилье упал на 20%. Похожая тенденция наблюдалась и в течение января, рассказывает заместитель директора департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций.

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Где зафиксирована самая большая динамика цен

Самый высокий скачок цен зафиксирован в столице. За год стартовая стоимость "квадрата" в Киеве выросла с 19,5 тысячи до 23 тысяч гривен. Так, средняя цена в январе 2021 составила 28 тысяч гривен, а в декабре уже достигла показателя 35 тысяч гривен.

Сейчас однокомнатная квартира в ЖК эконом-класса в столице обойдется от 1 миллиона гривен,

– отметил чиновник.

Цены в других городах-миллионниках

Таций отмечает, что подорожание коснулось первичного рынка во всех городах-миллионниках Украины. Так, в конце 2021 года лидерами стали:

Киев: 28 – 35 тысяч гривен за метр квадратный,

28 – 35 тысяч гривен за метр квадратный, Львов: 24 – 28,5 тысячи гривен за метр квадратный,

24 – 28,5 тысячи гривен за метр квадратный, Одесса: 23 – 27 тысяч гривен за метр квадратный,

23 – 27 тысяч гривен за метр квадратный, Днепр: 23,5 – 28 тысяч гривен за метр квадратный,

23,5 – 28 тысяч гривен за метр квадратный, Харьков: 20,5 – 24,5 тысячи гривен за метр квадратный.

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В Одессе и Днепре однокомнатная квартира в эконом-классе будет стоить 750 – 800 тысяч гривен, во Львове – от 800 тысяч, в Харькове – 600 – 650 тысяч гривен.

Рост цен начался еще в 2020 году: тогда квартиры подорожали на 10 – 15%. Но, утверждает Таций, 2021-й со своими 30% побил все рекорды.

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В среднем за прошлый год как в Киеве, так и других регионах квартиры подорожали на 25 – 30%. Рост цен продолжался до осени, пока внезапно не прекратился. Так еще в октябре прошлого года инвестиционный спрос на жилье иссяк: активность покупателей снизилась на 20%. Эта тенденция сохранялась и в январе этого года.

Самая большая динамика цен зафиксирована в столице. В начале 2021-го минимальная стоимость квадратного метра составляла от 19,5 тысячи гривен, а в конце года равнялась уже 23 тысячам гривен. Средняя цена составила 28 тысяч в январе и 35 тысяч в декабре.

Так же подорожало первичное недвижимое имущество в других городах-миллионниках. В конце 2021 года лидерами стали:

Киев: 28 – 35 тысяч гривен за метр квадратный,

Львов: 24 – 28,5 тысячи гривен за метр квадратный,

Одесса: 23 – 27 тысяч гривен за метр квадратный,

Днепр: 23,5 – 28 тысяч гривен за метр квадратный,

Харьков: 20,5 – 24,5 тысячи гривен за метр квадратный.