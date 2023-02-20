П'ять речей, про які всі забувають, коли ремонтують свою кухню

Капітальний ремонт кухні – один із найдорожчих проєктів у будинку. Тому так важливо зробити все правильно.

На щастя, більшість поширених помилок в дизайні кухні можна легко виправити. Але набагато легше (і дешевше) правильно спланувати з самого початку!

Зверніть увагу Чи можливо зареєструватися у новобудові під час воєнного стану

Які помилки часто допускають під час ремонту кухні

Достатнє освітлення

Обираючи світильники до вітальні, ми часто забуваємо про правильне освітлення кухні. Кухня – це місце, де виконується основна частина домашньої роботи. А працювати в темряві не дуже зручно.

Ваша кухня потребує трьох рівнів освітлення: стільниці, стелі та фокусного освітлення,

​– каже дизайнер інтер'єру з Чикаго Леслі Маркман-Стерн.

Розміщення смітника

Під час ремонту люди найменше думають про місце для смітника. Згодом, коли виникає проблема, куди подіти відходи, вирішити її не так легко.

Якщо поставити смітник окремо, то він псуватиме інтер'єр, а місце в кухонній шафі на це не виділили. Отже, про це слід думати заздалегідь.

Правильний робочий трикутник

Концепція проста: переконайтеся, що ніщо не блокує рух між плитою, раковиною та холодильником. Якщо ви цього не зробите, то ризикуєте зазнати труднощів у роботі або ж навіть нещасних випадків.

"Робочий трикутник кухні гарантує, що планування буде одночасно функціональним і естетично привабливим", – каже фахівець Вес Гарднер.

Плита, раковина і холодильник розміщені зручно / Фото Houzz

Простір

Національна асоціація кухні та ванної кімнати рекомендує виділити 30 – 40 сантиметрів простору навколо кухонного приладдя та 45 – 60 сантиметрів навколо раковини. Ці числа не є вигаданими; це питання безпеки.

Недостатній простір може призвести до нещасних випадків, коли ви берете гарячі каструлі з плити, їжу з холодильників і гарячі запіканки з духовок. Не буде місця, щоб їх кудись поставити,

– каже Маркман-Стерн.

Практична шафа

Скляні дверцята шафи мають чудовий вигляд. Однак подумайте про те, що ви плануєте зберігати всередині, перш ніж їх встановити. Це може бути зовсім непрактично.