К счастью, большинство распространенных ошибок в дизайне кухни можно легко исправить. Но гораздо легче (и дешевле) правильно спланировать с самого начала!
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Какие ошибки часто допускают при ремонте кухни
Достаточное освещение
Выбирая светильники в гостиную, мы часто забываем о правильном освещении кухни. Кухня – это место, где производится основная часть домашней работы. А работать в темноте не очень удобно.
Ваша кухня требует трех уровней освещения: столешницы, потолка и фокусного освещения,
– говорит дизайнер интерьера из Чикаго Лесли Маркман-Стерн.
Размещение мусорника
Во время ремонта люди меньше думают о месте для мусорника. Впоследствии, когда возникает проблема, куда девать отходы, решить ее не так-то легко.
Если поставить свалку отдельно, то она будет портить интерьер, а место в кухонном шкафу на это не выделили. Значит, об этом следует думать заранее.
Правильный рабочий треугольник
Концепция проста: убедитесь, что ничто не блокирует движение между плитой, раковиной и холодильником. Если вы этого не сделаете, то рискуете испытать трудности в работе или даже несчастных случаев.
"Рабочий треугольник кухни гарантирует, что планировка будет одновременно функциональной и эстетически привлекательной", – говорит специалист Вес Гарднер.
Плита, раковина и холодильник расположены удобно / Фото Houzz
Пространство
Национальная ассоциация кухни и ванной комнаты рекомендует выделить 30 – 40 сантиметров пространства вокруг кухонных принадлежностей и 45 – 60 сантиметров вокруг раковины. Эти числа не вымышлены; это вопрос безопасности.
Недостаточное пространство может привести к несчастным случаям, когда вы берете горячие кастрюли из плиты, еду из холодильников и горячие запеканки из духовок. Не будет места, чтобы их куда-нибудь поставить,
– говорит Маркман-Стерн.
Практический шкаф
Стеклянные дверцы шкафа выглядят великолепно. Однако подумайте о том, что вы планируете хранить внутри, прежде чем их установить. Это может быть совсем непрактично.