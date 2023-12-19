Подумайте про стиль вашого будинку та спробуйте уявити, якою ви хотіли б бачити кухню. Це не означає, що якщо у вас сучасне помешкання, то кухня має бути така ж, – вінтажний чи ретростиль теж будуть чудовими варіантами. Що стосується планування, то ось три моменти, які обов'язково треба враховувати під час ремонту кухні.

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Сплануйте місця для зберігання

На кухні завжди має бути достатньо місця для зберігання, особливо якщо вона маленька. "Стельова стійка для каструль набагато полегшує життя – не треба нічого складати до шаф. Якщо у вас є колекція старовинного або крафтового посуду, можете облаштувати для цього відкриті стелажі чи полиці. Вони, безперечно, найпростішим і найпривабливішим варіантом", – кажуть дизайнери.

Таке планування допомагає частково вибрати й самі шафи, тумби та полиці. Адже ви починаєте розуміти, що саме потрібно для вашої кухні.

Переконайтеся, що є достатньо місця для руху

Одна з найпоширеніших помилок, які ми допускаємо, це правильний розрахунок площі. Господарі постійно думають про те, як і чим заставити кухню, а потім страждають від того, що залишили дуже мало місця для руху.

"Пам’ятайте, що навколо вашого кухонного острова має бути простір, що дозволить гостям і сім’ї вільно ходити, спілкуватися. Можливість поставити ще одне крісло чи розкласти стіл є важливою частиною створення невимушеної атмосфери в домі", – вважають експерти.

Загальне правило полягає в тому, щоб відстань між стільницею та кухонним островом за периметром становила 106 – 120 сантиметрів.

Облаштуйте комору за можливості

"Якщо дозволяють простір і бюджет, варто виокремити на кухні комору. Це додаткове місце для зберігання, щоб на кухні було чисто й затишно", – радять дизайнери.

Навіть якщо це просто шафа під сходами, ви помітите величезну різницю між тим, коли комора є, а коли її немає. У наші дні вона просто необхідна на кухні – там можна зберігати всі сухі продукти.