Перш ніж братися за інструменти, необхідно створити дизайн-проєкт квартири. Подумайте, яким має бути ваше житло, які кольори, меблі та освітлювальні прилади вам подобаються. А вже тоді думайте про матеріали й процес ремонту.

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Як зробити ремонт у квартирі новобудови

Створіть план житла

Це перший етап будь-яких робіт. Подумайте, чи не хотіли б ви встановити перегородки або прибрати чи перенести деякі стіни. Але перед цим з'ясуйте, чи можна робити те, що ви задумали.

Закупіть матеріали

Віддавайте перевагу більш якісним та сучасним матеріалам. Краще купуйте на 10% більше кожного матеріалу, щоб уникнути форс-мажорів. Якщо ви не використаєте додатковий матеріал, то не хвилюйтеся. Він стане вам у пригоді для екстреного мікроремонту.

Виконайте чорнові роботи

Якщо у вас вже є план та всі матеріали, можна починати чорнові роботи. До них відносяться:

монтаж та демонтаж перегородок;

встановлення системи водовідведення та водопостачання;

монтаж вентиляції, електропроводки, укладання кабелів і підготовка виводів електроточок;

заміна вікон і вхідних дверей за потреби;

встановлення системи прихованого монтажу для дверей, якщо ви обрали саме такий;

викладання системи "тепла підлога";

стяжка підлоги, вирівнювання стін та стель.

Виконайте оздоблювальні роботи

Коли вже всі поверхні підготовлені, беремося до найцікавішого. Саме тут час проявити свою креативність, оскільки починаємо реалізацію дизайн-проєкту. Цей останній етап передбачає:

встановлення міжкімнатних дверей;

монтаж стелі;

встановлення розеток та вимикачів;

облицювання стін;

встановлення підлогового покриття;

монтаж плінтусів, карнизів для штор, жалюзів, а також лиштв, якщо у вас двері не прихованого монтажу.

встановлення освітлювальних приладів, побутової техніки, розміщення меблів.

Отже, ви обов'язково маєте правильно прописати етапи ремонту, скласти чіткий графік робіт, розподілити бюджет. І тоді ремонт буде не таким обтяжливим.