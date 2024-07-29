Це дивовижно: як британський дизайнер перетворив нудну спальню на розкішну кімнату

Даніел з Великої Британії активно працює дизайнером і часто ділиться результатами своїх робіт у тік-тоці. Цього разу він показав, як зробив косметичний ремонт у старій спальні, додавши трохи мистецтва.

Даніел вирішив пофарбувати стелю та стіни у спальні в синій колір. Для акценту він вирішив додати свої шпалери такого ж відтінку, але зі світлішими узорами.

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Тепер спальня просто розкішна

Інтер'єр дизайнер зробив, найімовірніше, в максималістському стилі. Адже в кімнаті багато меблів та декору з різними візерунками – з відповідними малюнками навіть постільна білизна.

Спочатку Даніел взявся перефарбовувати жовту стелю, а після неї – зелені та салатові стіни. Тоді він поклеїв шпалери та вкрив сусальним золотом стіну над каміном. Далі дизайнер власноруч намалював візерунки на акцентній стіні та зробив золоті зірки на стелі.

Приголомшливе перевтілення спальні: відео

Наостанок Даніел показав, як прикрашав кімнату декором у класичному стилі. Дзеркало та картини з позолотою справді зробили дизайн довершеним.

Що написали користувачі

Коментатори по-різному відреагували на результат. Спальня стала справді розкішною, та, мовляв, не кожен зможе в ній жити.

"Як на мене, забагато всього. Хочеться щось прибрати. Але все гарно вийшло", "Вибачте, я підійму свою щелепу з підлоги", "Це дуже гарно, але відомо, що блакитний колір заважає заснути", – написали користувачі тіктока.

Та деякі користувачі були щасливі, що натрапити на це відео, адже, як зазначили, навколо лише мінімалістські інтер'єри. "Що, навіть не білі стіни та бежеві меблі? Клас, дуже круто вийшло", – написала користувачка.