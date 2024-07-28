Досвід Еллен Мері Беннет як професійного шеф-кухаря спонукав її заснувати Hedley & Bennett – бренд кухонного посуду високого класу. Цього року Еллен взялася за абсолютно нову місію: допомогти домашнім кухарям оновити їхні кулінарні простори. А без лайфхаків тут не обійтися.

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Лайфхак для зручного планування кухні

Поділ кухні на зони — одне з найкращих планувань кухні, а, може, і найкраще.

У вас є призначені зони для певних завдань. Їх ще називають станціями. Є кондитерська станція, є станція закусок, є рибна станція,

– ділиться Еллен.

Фахівчиня організовувала простір клієнтів, використовуючи цей лайфхак. Вона виокремлювала спеціальні місця для підготовки, приготування, подачі, зберігання та прибирання на кожній кухні замовників. Так Еллен спростила процес приготування їжі господарям від початку до кінця.

Навіть просте облаштування "зони підготовки" з каструлями та сковорідками, обробною дошкою та базовими спеціями й оливковою олією змінило життя сімей.

Зона підготовки / Фото Tastemade

Еллен каже, що вона організовує більшість кухонних зон навколо плити, з зоною підготовки з одного боку та зоною приготування з іншого. Підготовча зона призначена для "речей, які ви робите з їжею, перш ніж її приготувати". Подумайте про салати, приправи та нарізку. Поміркуйте, що вам знадобиться для кожного кроку приготування, а потім, – що вам знадобиться для приготування, і подбайте про те, щоб усе необхідне завжди було легко доступним.

Чиста зона, або чиста станція, передбачувано починається з раковини – і, звичайно, включає сміттєве відро. Усі очисні засоби мають бути на відстані витягнутої руки.

Зональне планування економить час і енергію, а також полегшує процес приготування їжі, на який інколи і так немає ні часу, ні бажання.