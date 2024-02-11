Довгожительку називають тітонькою Джин. Вона в місті справжня легенда. Чому жінка продає будинок, поки що не зрозуміло, адже вона каже, що планує дожити точно до 110 років.

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Унікальний будинок 107-річної власниці

Сам будинок датується 1950-ми роками. Це справжня капсула часу з ретромеблями та шпалерами. Пурпуровий диван у вітальні, і вся кухня в салатовому та блакитному тонах справді захоплює. Очевидно, там жодного разу не робили ремонт.

Кухня, яка нагадає багатьом людям про дитинство в бабусі / Фото Realestate

Житло має площу 599 квадратних метрів і вміщує дві спальні, одну ванну кімнату та місце для парування авто.

"Чи можна повернути старому будинку колишню славу?" – інтригуючи пишуть в оголошенні.

Вітальня зі сміливим пурпуровим диваном / Фото Realestate

Варто зазначити, що в будинку справді є над чим попрацювати, адже житло дуже давно ніхто не оновлював. Агенти кажуть, що навіть майстрові на всі руки нудно не буде.

Найстаріша інвесторка Австралії / Фото Realestate

"Я продаю будинки протягом 35 років і ніколи раніше не мав справи зі столітнім, не кажучи вже про жінку, якій 107", – ділиться враженнями місцевий агент. Житло з'явиться на аукціоні 3 березня, очевидно, без встановленої мінімальної ціни.