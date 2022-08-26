Перший крок до відбудови: в Україні запустили Реєстр пошкодженого та знищеного майна

Мінцифри спільно із Мінінфраструктури створили Реєстр пошкодженого та знищеного майна. Відомо, що у ньому зберігатиметься інформація про житлові будівлі та споруди іншого призначення, які були зруйновані внаслідок російської агресії.

Як повідомили на сайті Мінцифри, ці дані необхідні для того, щоб сформувати політику компенсації збитків та відбудови після перемоги України.

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Для чого створено Реєстр

Як розповів під час презентації Реєстру міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, відбудова України – складний процес, який займе багато часу та ресурсів. Тому було важливо розпочати підготовку до відновлення якомога раніше.

Ми зробили це навесні. Саме тоді ми запустили прийом заявок про пошкоджене майно у Дії. А сьогодні презентуємо реєстр, який буде зберігати цю інформацію. Вона допоможе створити ефективний план відновлення та компенсувати збитки українцям,

– зазначив він.

Наразі українці подали понад 256 тисяч повідомлень про пошкоджене майно через застосунок і портал Дія.

Федоров додав, що Реєстр буде наповнюватись даними за результатами обстежень будівель спеціальними комісіями. За їх створення відповідатимуть органи місцевого самоврядування або військово-цивільні адміністрації.

У пресслужбі Мінцифри повідомили, що проєкт реалізується за підтримки USAID / UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".

Як правильно зареєструвати пошкоджене майно

Раніше заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, як правильно подати заявку на компенсацію.

Для цього достатньо подати заявку в Дію – на сайті або в мобільному додатку. Якщо ж у громадянина немає можливості скористатись онлайн-реєстрацією, то це можна зробити через ЦНАП.

Після того, як громадянин подав заявку доступним йому способом, органи місцевого самоврядування створюють спеціальну комісію, яка й займеться оглядом пошкодженого майна заявника.

Після перевірки комісія складає акт обстеження будинку чи квартири.

Якщо пошкодження значні, органи місцевого самоврядування залучають експертів та складають звіт з технічного обстеження, який містить висновок щодо можливості подальшої експлуатації об'єкта.

Заява та висновок комісії стосовно кожного перевіреного об'єкта будуть вноситись до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Порядок фіксації пошкодженого майна для його відновлення / Інфографіка телеграм Кирила Тимошенка

Раніше, аби звільнити українців від сплати податків за пошкоджене або зруйноване майно, у Верховній Раді України зареєстрували відповідний законопроєкт. Відтак у Податковому кодексі пропонується закріпити норму про ненарахування та несплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, починаючи з місяця, коли сталася руйнація об’єкта.