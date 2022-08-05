З відповідною заявою виступила глава партії Слуга народу Олена Шуляк заявила. За її словами, Верховна Рада планує звільнити власників знищеного чи пошкодженого майна від податку на нерухомість. За яким механізмом це відбуватиметься – далі.

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Українців можуть звільнити від податку на зруйновану нерухомість

Аби звільнити українців від сплати податків, у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №7632 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно".

Шуляк пояснила, що у Податковому кодексі пропонується закріпити норму про ненарахування та несплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, починаючи з місяця, коли сталася руйнація об’єкта. Згідно з проєктом закону, подавати складені акти огляду об’єктів нерухомості, що були зруйновані чи пошкоджені внаслідок збройної агресії росії, повинні органи місцевого самоврядування.

Це має підтверджуватися актом огляду об’єкта, складеного органом державної влади (наприклад, ДСНС України чи її територіальним органом), чи органом місцевого самоврядування,

– додала Шуляк.

Наразі, відповідно до чинних норм Податкового кодексу, податок на нерухоме майно обчислюється на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

Однак в умовах війни не враховується те, що об’єкт повністю або частково став непридатним для використання з дати знищення або пошкодження. А підготовка документів для внесення змін до відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно чи до документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт, для цілей перегляду податкових зобов’язань затягується на тривалий строк,

– підкреслила нардепка.

Вона також додала, що нарахування та сплата податку для знищеного чи пошкодженого майна припинятиметься незалежно від включення відповідної території до Переліку територій, на яких велися бойові дії та тимчасово окупованих територій. Адже руйнувань внаслідок ракетних обстрілів зазнають об’єкти по всій території України.

Нагадаємо. Українців звільнять від сплати кредитів на майно, яке зруйнували окупанти. Як розповів раніше Данило Гетманцев, відповідний законопроєкт схвалили прем'єр-міністр Денис Шмигаль і очільник Національного банку України Кирило Шевченко.

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