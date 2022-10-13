Цифрова відбудова України: Шуляк розповіла про алгоритм роботи Реєстру знищеного майна

Реєстр пошкодженого та знищеного майна – це частина цифрової відбудови України. Зараз через застосунок Дія та ЦНАПи подано майже 300 тисяч заявок про зруйноване житло.

Як заявила під час брифінгу голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, це більше ніж 19 мільйонів метрів квадратних, які можна зафіксувати, пише 24 канал.

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При цьому влада очікує, що реальна цифра пошкоджень значно більша, оскільки не всі українці мали можливість доїхати до своїх будинків і зафіксувати ті чи інші руйнування.



Цифрова відбудова України: алгоритм роботи / Скриншот 24 каналу

Цифрова відбудова України: як це буде

Шуляк розповіла, що з ухваленням законопроєкту №7198 інформаційні повідомлення автоматично перетворюватимуться на заявки на компенсацію. Кожна із них буде верифікуватися комісіями при органах місцевого самоврядування. Ці комісії будуть виконувати суто технічну роль – зможуть організувати проведення технічних обстежень, експертиз, а також заноситимуть інформацію у відповідні бази. Все це буде працювати на базі Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Обов'язково в Реєстрі передбачено публічний модуль. Це допоможе громадськості та міжнародним донором аналізувати інформацію та отримувати головні оновлення щодо відбудови України.

У Дії можна буде подати інформацію про майно, пошкоджене внаслідок російської агресії, починаючи з 19 лютого 2014 року.