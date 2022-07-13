Найдорожчим містом стала столиця Бермудських островів Гамільтон. Також, попри війну, у рейтинг включили українські міста, зокрема Київ та Одесу.

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Рейтинг Numbeo: як вираховуються дані

За еталон взяли витрати мешканців Нью-Йорку – індекси найбільшого міста США завжди дорівнюють 100%.

У рейтингу враховуються розцінки не лише на продовольство, а й інші споживчі товари, а також ціни в ресторанах, витрати на транспорт та комунальні послуги. Також використовується показник купівельної спроможності – ставлення середньої зарплати до цін. Орендна плата та вартість життя з урахуванням оренди вираховуються окремо.

Які міста увійшли в десятку найдорожчих

Всього в рейтингу понад 500 міст. Найдорожчим визнали Гамільтон, вартість життя у якому становить 146% від нью-йоркського показника. Найдорожче там коштують продукти.

  • Гамільтон, Бермуди,
  • Базель, Швейцарія,
  • Цюріх, Швейцарія,
  • Цуг, Швейцарія,
  • Лозанна, Швейцарія,
  • Берн, Швейцарія,
  • Женева, Швейцарія,
  • Гонолулу, Гаваї, США,
  • Санта-Барбара, США.
  • Нью-Йорк, США.

Рейтинг цін у Європі
Рейтинг вартості життя у Європі / Скриншот з сайту Numbeo

Які міста увійшли в десятку найдешевших

  • Ченнай, Індія,
  • Коямпутур, Індія,
  • Букараманга, Колумбія,
  • Лахор, Пакистан,
  • Карачі, Пакистан,
  • Ісламабад, Пакистан,
  • Равалпінді, Пакистан,
  • Мултан, Пакистан,
  • Файсалабад, Пакистан,
  • Пешавар, Пакистан.

Які українські міста увійшли до рейтингу

Згідно з рейтингом, найдорожчим українським містом є Київ, який опинився на 407 місці. Далі йдуть:

  • Одеса – 442 місце,
  • Дніпро – 445 місце,
  • Харків – 459 місце,
  • Львів – 460 місце.