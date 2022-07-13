Найдорожчим містом стала столиця Бермудських островів Гамільтон. Також, попри війну, у рейтинг включили українські міста, зокрема Київ та Одесу.
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Рейтинг Numbeo: як вираховуються дані
За еталон взяли витрати мешканців Нью-Йорку – індекси найбільшого міста США завжди дорівнюють 100%.
У рейтингу враховуються розцінки не лише на продовольство, а й інші споживчі товари, а також ціни в ресторанах, витрати на транспорт та комунальні послуги. Також використовується показник купівельної спроможності – ставлення середньої зарплати до цін. Орендна плата та вартість життя з урахуванням оренди вираховуються окремо.
Які міста увійшли в десятку найдорожчих
Всього в рейтингу понад 500 міст. Найдорожчим визнали Гамільтон, вартість життя у якому становить 146% від нью-йоркського показника. Найдорожче там коштують продукти.
- Гамільтон, Бермуди,
- Базель, Швейцарія,
- Цюріх, Швейцарія,
- Цуг, Швейцарія,
- Лозанна, Швейцарія,
- Берн, Швейцарія,
- Женева, Швейцарія,
- Гонолулу, Гаваї, США,
- Санта-Барбара, США.
- Нью-Йорк, США.
Рейтинг вартості життя у Європі / Скриншот з сайту Numbeo
Які міста увійшли в десятку найдешевших
- Ченнай, Індія,
- Коямпутур, Індія,
- Букараманга, Колумбія,
- Лахор, Пакистан,
- Карачі, Пакистан,
- Ісламабад, Пакистан,
- Равалпінді, Пакистан,
- Мултан, Пакистан,
- Файсалабад, Пакистан,
- Пешавар, Пакистан.
Які українські міста увійшли до рейтингу
Згідно з рейтингом, найдорожчим українським містом є Київ, який опинився на 407 місці. Далі йдуть:
- Одеса – 442 місце,
- Дніпро – 445 місце,
- Харків – 459 місце,
- Львів – 460 місце.