Найдорожчим містом стала столиця Бермудських островів Гамільтон. Також, попри війну, у рейтинг включили українські міста, зокрема Київ та Одесу.

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Рейтинг Numbeo: як вираховуються дані

За еталон взяли витрати мешканців Нью-Йорку – індекси найбільшого міста США завжди дорівнюють 100%.

У рейтингу враховуються розцінки не лише на продовольство, а й інші споживчі товари, а також ціни в ресторанах, витрати на транспорт та комунальні послуги. Також використовується показник купівельної спроможності – ставлення середньої зарплати до цін. Орендна плата та вартість життя з урахуванням оренди вираховуються окремо.

Які міста увійшли в десятку найдорожчих

Всього в рейтингу понад 500 міст. Найдорожчим визнали Гамільтон, вартість життя у якому становить 146% від нью-йоркського показника. Найдорожче там коштують продукти.

Гамільтон, Бермуди,

Базель, Швейцарія,

Цюріх, Швейцарія,

Цуг, Швейцарія,

Лозанна, Швейцарія,

Берн, Швейцарія,

Женева, Швейцарія,

Гонолулу, Гаваї, США,

Санта-Барбара, США.

Нью-Йорк, США.



Рейтинг вартості життя у Європі / Скриншот з сайту Numbeo

Які міста увійшли в десятку найдешевших

Ченнай, Індія,

Коямпутур, Індія,

Букараманга, Колумбія,

Лахор, Пакистан,

Карачі, Пакистан,

Ісламабад, Пакистан,

Равалпінді, Пакистан,

Мултан, Пакистан,

Файсалабад, Пакистан,

Пешавар, Пакистан.

Які українські міста увійшли до рейтингу

Згідно з рейтингом, найдорожчим українським містом є Київ, який опинився на 407 місці. Далі йдуть: